تعرف على مواعيد مواجهات المصريين في الدوري الإنجليزي

6 مواجهات مصرية مصرية سيشهدها الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد لتواجد 3 محترفين مصريين في المسابقة، قد يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك في حالة انضمام أي مصري جديد لفريق يلعب بالدوري الأقوى في العالم.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا محمد النني النادي : أرسنال محمد صلاح النادي : ليفربول

محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا، هم الثلاثي المصري الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا السابق الذي رحل عن الفريق فقد ينضم لأحد فرق المسابقة خلال فترة الانتقالات الصيفية ليزيد عدد المواجهات المصرية المصرية.

ويستعرض FilGoal.com مواعيد المواجهات المصرية بالدوري الإنجليزي في موسمه الجديد.

أرسنال ضد أستون فيلا على ملعب الإمارات.. 23 أكتوبر

ليفربول ضد أرسنال على ملعب أنفيلد.. 20 نوفمبر

ليفربول ضد أستون فيلا على ملعب أنفليد.. 11 ديسمبر

أرسنال أمام ليفربول على ملعب الإمارات.. 26 فبراير

أستون فيلا ضد ليفربول على ملعب فيلا بارك.. 16 أبريل

أستون فيلا أمام أرسنال على ملعب فيلا بارك.. 19 مارس

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جدير بالذكر أن تريزيجيه يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي.