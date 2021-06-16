أفشة وطاهر جاهزان لـ الترجي.. وفحص طبي لـ أكرم توفيق

أعلن الدكتور محمد أبو عبلة طبيب الأهلي جاهزية صانع ألعاب الفريق محمد مجدي "أفشة" لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضد الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في ملعب رادس.

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للنادي إن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي ولم يشك من تجدد آلام الكاحل عقب مشاركته في مران الفريق الأخير في القاهرة قبل السفر إلى تونس.

وذات الإطار، أعلن أبو عبلة جاهزية جناح الفريق طاهر محمد طاهر لنفس المباراة بعد شفائه من إصابته الخفيفة في الكاحل.

وفي المقابل، يخضع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق لفحص طبي قبل انطلاق المران الأول للفريق في تونس مساء اليوم.

وأوضح أبو عبلة أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بكدمة قوية في الساق خلال مشاركته في مران الأهلي الأخير في القاهرة أمس الثلاثاء.

وأوضح أبو عبلة أن أكرم توفيق سيخضع لفحص طبي؛ للاطمئنان على حالته خاصة أنه تعرض لنفس الإصابة خلال معسكر المنتخب الأولمبي الأخير.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب خضع لفحص طبي بعد وصوله إلى تونس ولديه فرصة كبيرة للانتظام في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي حال زوال آلام الكدمة .

وانتظم الثلاثي علي معلول، وأليو ديانج، ووالتر بواليا، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر الفريق بتونس اليوم الأربعاء.

وانضم ثلاثي الفريق لمعسكر الفريق عقب انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وتقام مباراة العودة يوم 26 من شهر يونيو الجاري بملعب الأهلي we السلام.

وتأهل الترجي لنصف النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري، بينما تغلب الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي.