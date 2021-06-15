كارتيرون: رحلت عن الزمالك خوفا من الفشل بسبب الظروف الصعبة.. وهذه أسباب عودتي

شرح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أسباب رحيله عن القلعة البيضاء قبل عدة شهور، ولماذا عاد مرة أخرى لتدريب الفريق الأبيض.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: قررت الظهور في الإعلام والتحدث لأن رحيلي عن الفريق كان مثيرا للجدل وعودتي أيضا مثيرة للجدل ولا أريد أن أثير البلبلة في الفريق وبين اللاعبين ولا أريد أن يطرح الرأي العام أسئلة كثيرة، وأريد أن أبعد الفريق عن إثارة الجدل".

وأضاف "اللاعبون يسألوني لماذا لا تشرح لنا أسباب رحيلك عن الزمالك وأسباب عودتك والأسباب التي دفعتني لترك الفريق وأخبرتهم أنني في هذا الوقت رحلت لأنني كان من الصعب علي تكوين فريق قوي يحصد دوري أبطال إفريقيا بسبب توقف الدوري عقب جائحة كورونا".

وأكمل "كنت أخاف من الفشل خلال ولايتي الأولى مع الزمالك لأن الظروف كانت استثنائية وصعبة ولم أكن قادرا على إعطاء الوعود للعب وتحقيق الفوز، والأمر كان أشبه بإمرأة تقول لزوجها سوف أرحل سوف أرحل وعندما حان وقت الرحيل رحلت وعندما طلب زوجها البقاء كان الأمر صعبا لأنها اتخذت القرار".

وواصل "عندما رحلت عن الزمالك كان لدي فرصة جيدة، وعند عودتي للزمالك كان الأمر باختياري".

وأكد "في ولايتي الأولى مع الزمالك النادي كان يعاني على المستوى الإداري والمالي وحتى غرفة الملابس، الظروف كانت صعبة للغاية وكان من الصعب استمراري".

وأفصح "رفضت عدة عروض مغرية قبل عودتي لتدريب الزمالك".

وعن أسباب العودة للزمالك قال: "شعرت أنني ملزم بالوقوف مع الزمالك ومساندته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ومع هؤلاء اللاعبين الذين عملت معهم سابقا، وفي الزمالك هناك شيء ما مختلف دفعني إلى العودة والبعض اتهمني بالجنون ولم أفكر عندما عرض الزمالك علي العودة".

وأوضح "أنا أعمل في هذه المهنة لكي أعيش بشكل جيد وأحصد الأموال، لكني أشعر بسعادة في مصر وأشعر أنني قريبا من الناس هنا وهي البلد التي عملت بها لفترة طويلة".

وأتم تصريحاته "علاقتي مع الزمالك خاصة جدا لأنها مليئة بالشغف، فالجماهير لديها شغف كبير تجاه ناديها وأيضا اللاعبين تجاه الجماهير".