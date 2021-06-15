أحمد سامي: حضرنا لـ بيراميدز جيدا مع غياب دفاعنا.. ومصطفى فتحي يستحق الانضمام للمنتخب

أعرب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن سعادته بتحقيق الفوز على بيراميدز.

مصطفى فتحي النادي : سموحة سموحة

وتغلب سموحة على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالطبع لا يمكن أن أتوقع تلك النتيجة مع فريق كبير مثل بيراميدز".

وأوضح "حللنا مبارياتهم بشكل جيد ونجحنا مع لاعبين رجالة في ظل غياب خط دفاعنا بالكامل".

وكشف سامي "أتمنى أن نصل للنقطة رقم 60 في الدوري، تساوينا مع المصري حاليا وبالطبع لا ننافس الأهلي أو الزمالك".

وتابع "النقاط متساوية بين الفرق فإذا حصلت على ثلاث نقاط تصعد لمركز متقدم وإذا خسرت مباراة تتراجع بشكل كبير في الترتيب".

وبالحديث عن موقف لاعبيه من المنتخب قال: "قولا واحدا مصطفى فتحي يستحق التواجد في منتخب مصر".

وأضاف "أرى في حال عدم مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي فمصطفى البديل الأنسب".

واختتم تصريحاته "وجهة نظري أن أحمد عبد القادر يستحق التواجد مع المنتخب الأولمبي".