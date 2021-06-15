بمشاركة ثنائي الأهلي ولاعب الزمالك.. تونس تخطف الفوز أمام مالي وديا

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

علي معلول مع منتخب تونس أمام السودان

خطف منتخب تونس الفوز أمام مالي وديا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

وأدار إبراهيم نور الدين الحكم المصري المباراة الودية بين الفريقين وأشهر البطاقة الحمراء لـ البلال تراروي لاعب مالي في الدقيقة 32 بعد بطاقتين صفراوتين.

وسجل أنيس بن سليماني هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 90.

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وشارك في المباراة علي معلول ظهير الأهلي وسيف الجزيري مهاجم الزمالك أساسيان مع منتخب تونس.

كما شارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي أساسيا مع منتخب مالي.

وخاض علي معلول المباراة كاملة بينما لعب الجزيري حتى الدقيقة 61.

وتم استبدال أليو ديانج لاعب منتخب مالي في الدقيقة 61 أيضا.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة الترجي مساء السبت على ملعب رادس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تونس مالي علي معلول سيف الجزيري أليو ديانج
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