سيراليون أخر المتأهلين لكأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 22:56

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب سيراليون

تأهل منتخب سيراليون لكأس أمم إفريقيا 2022 بعد الفوز على بنين ليصبح أخر المتأهلين للبطولة القارية.

وفاز منتخب سيراليون على بنين بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في مدينة كونكري بغينيا.

وأحرز هدف سيراليون الوحيد كي كامارا من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة عشر.

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وكان مقررا إجراء المباراة في 30 مارس الماضي، لكن اتهام بنين لسيراليون بتزوير مسحات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والتي أسفرت عن إصابة 6 لاعبين من الأول، جعل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يؤجلها لوقت لاحق.

تأهل سيراليون هو الثالث في تاريخ المنتخب، إذ لعبت سيراليون في كأس إفريقيا 1994 و1996 وفي المرتين ودعت من الدور الأول.

تأهل سيراليون أكمل عدد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وتأهل للبطولة كل من:

سيراليون – الكاميرون – السنغال – الجزائر – مالي – تونس – بوركينا فاسو – غينيا – جزر القمر – الجابون – جامبيا – مصر – غانا – غينيا الاستوائية – زيمبابوي – كوت ديفوار – المغرب – نيجيريا – السودان – مالاوي – إثيوبيا – موريتانيا – غينيا بيساو -الرأس الأخضر.

ومن المقرر إقامة بطولة إفريقيا في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير للعام المقبل بعدما كان من المفترض أن تقام في شهر يناير الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام القرعة يوم 25 يونيو الجاري، في الكاميرون ولكن الكاف قرر تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وقال فيرون أومبا السكرتير العام للكاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أثناء تواجده في الكاميرون أن القرعة مراسم القرعة ستقام في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وسيشارك في البطولة 24 منتخبا للمرة الثانية في تاريخها.

أمم إفريقيا كاف سيراليون
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