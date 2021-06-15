رونالدو: أنا ممتن للفريق.. وعلينا مواصلة العمل

يرى كريستيانو رونالدو قائد وأسطورة البرتغال أنه كان من الضروري تحقيق الفوز في أول مباريات الفريق ببطولة يورو 2020.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس البرتغال

وفاز منتخب البرتغال على المدر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السادسة ليورو 2020 والتي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر. (طالع التفاصيل)

وسجل رافاييل جيريرو الهدف الأول للبرتغال بينما تكفل كرتسيانو رونالدو بالهدفين الآخرين.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "كان من المهم أن نحقق الفوز، قدم منتخب المجر أداء ممتاز في 90 دقيقة ونجحنا في النهاية في تسجيل ثلاثة أهداف وأنا ممتن للفريق للفوز".

وتابع "كان من المهم أن نحقق الفوز وعلينا مواصلة العمل فيما هو مقبل".

ونجح كرتسيانو رونالدو في ليحطم الرقم القياسي كالهداف التاريخي لبطولة لكأس أمم أوروبا بهدفيه في مرمى المجر، ليصل للهدف رقم 11 في البطولة، ويتعدى رقم ميشيل بلاتيني صاحب الـ تسعة أهداف.

كما أصبح رونالدو هو هداف النسخة الحالية من البطولة حتى الأن برصيد هدفين مناصفة مع روميلو لوكاكو لاعب بلجيكا وباتريك شيك لاعب التشيك والذي سجل كل منهم هدفين في أولى مبارياتهم.

وارتفع رصيد البرتغال لثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة قبل مباراة فرنسا وألمانيا.

ويلتقي منتخب البرتغال مع ألمانيا في المباراة المقبلة يوم السبت 19 يونيو على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

بينما يلتقي منتخب المجر مع فرنسا في المباراة المقبلة في نفس اليوم على ملعب بوشكاش أرينا.

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⚽️🥅 رونالدو يسجل هدفه الـ10 ويواصل تحطيم الأرقام في بطولة أمم أوروبا، محطماً رقم الفرنسي ميشيل بلاتيني كهداف تاريخي للبطولة (علماً بأن بلاتيني سجل أهدافه الـ9 في بطولة واحدة يورو 1984) #المجر_البرتغال | #يورو2020 pic.twitter.com/4kySdJDirg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021