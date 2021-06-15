رونالدو: أنا ممتن للفريق.. وعلينا مواصلة العمل

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 20:58

كتب : عبد الرحمن فوزي

كريستيانو رونالدو - المجر والبرتغال - يورو 2020

يرى كريستيانو رونالدو قائد وأسطورة البرتغال أنه كان من الضروري تحقيق الفوز في أول مباريات الفريق ببطولة يورو 2020.

وفاز منتخب البرتغال على المدر بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السادسة ليورو 2020 والتي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر. (طالع التفاصيل)

وسجل رافاييل جيريرو الهدف الأول للبرتغال بينما تكفل كرتسيانو رونالدو بالهدفين الآخرين.

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وقال رونالدو في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "كان من المهم أن نحقق الفوز، قدم منتخب المجر أداء ممتاز في 90 دقيقة ونجحنا في النهاية في تسجيل ثلاثة أهداف وأنا ممتن للفريق للفوز".

وتابع "كان من المهم أن نحقق الفوز وعلينا مواصلة العمل فيما هو مقبل".

ونجح كرتسيانو رونالدو في ليحطم الرقم القياسي كالهداف التاريخي لبطولة لكأس أمم أوروبا بهدفيه في مرمى المجر، ليصل للهدف رقم 11 في البطولة، ويتعدى رقم ميشيل بلاتيني صاحب الـ تسعة أهداف.

كما أصبح رونالدو هو هداف النسخة الحالية من البطولة حتى الأن برصيد هدفين مناصفة مع روميلو لوكاكو لاعب بلجيكا وباتريك شيك لاعب التشيك والذي سجل كل منهم هدفين في أولى مبارياتهم.

وارتفع رصيد البرتغال لثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة قبل مباراة فرنسا وألمانيا.

ويلتقي منتخب البرتغال مع ألمانيا في المباراة المقبلة يوم السبت 19 يونيو على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

بينما يلتقي منتخب المجر مع فرنسا في المباراة المقبلة في نفس اليوم على ملعب بوشكاش أرينا.

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رونالدو البرتغال يورو 2020
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