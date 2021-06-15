هو كاتب التاريخ ولا يمل من إضافة الكثير له كلما شارك.

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للفوز على المجر اليوم الثلاثاء بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وأقيمت المباراة على ملعب بوشكاش آرينا في بودابست بحضور 67 ألف متفرج وهي 100% من سعة الملعب.

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📹 لقطات من داخل الملعب



🏟️ بوشكاش أرينا هو الملعب الوحيد المسموح له بإستقبال 100% من سعته (قرابة 67,000 متفرج)#المجر_البرتغال | #يورو2020 | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/nuwNI75XaO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وتعد هذه هي أول مباراة منذ جائحة كورونا التي تقام بحضور جماهيري كامل العدد في أي ملعب على الإطلاق.

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🔢 67,000 متفرج على أرض الملعب



🏟️ طاقة استيعابية كاملة في ملعب بوشكاش أرينا



🤔 هل أنت مع عودة الجماهير بهذا العدد في ظل هذه الجائحه؟#المجر_البرتغال | #يورو2020 | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/nqgw8aD4AU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

افتتح منتخب البرتغال أهداف المباراة عن طريق رافائيل جيريرو في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بلاعب المجر وسكنت الشباك.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رونالدو هدفه الشخصي الثاني والثالث لحامل اللقب بعد مراوغة رائعة لحارس مرمى المجر بيتر جولاتشي.

بتلك النتيجة تصدر منتخب البرتغال المجموعة مبكرا بثلاث نقاط في انتظار نتيجة لقاء ألمانيا وفرنسا.

فيما يأتي منتخب المجر في المركز الرابع بدون أي نقطة.

رونالدو كاتب التاريخ

حطم رونالدو العديد من الأرقام القياسية في تلك المباراة التي شارك فيها اليوم.

أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يشارك في خمس بطولات لليورو بعدما لعب في كل من 2004 و2008 و2012 و2016 و2020.

كما أصبح اللاعب المُلقب بصاروخ ماديرا أكثر من لعب مباريات في تاريخ اليورو بـ22 مباراة.

وانفرد رونالدو بصدارة الهدافين التاريخيين لليورو بفضل هدفيه اليوم ضد المجر بعدما وصل لرقم 11 متجاوزا ميشيل بلاتيني قائد فرنسا صاحب التسعة أهداف.

وأصبح رونالدو بعمر الـ36 و130 يوما أكبر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراة في اليورو متجاوزا الأوكراني أندريه شيفتشينكو الذي قام بالأمر ذاته بعمر الـ35 و256 يوما.

واعتمد فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على الرباعي الهجومي القوي في التشكيل الأساسي بوجود كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا وديوجو جوتا.

فيما لجأ ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر على الثلاثي سالاي، أتيلا ورولاند وآدم سالاي.

🔴 منتخب البرتغال يتسلح بهجوم مكون من برناردو سيلفا ورونالدو وديوجو جوتا والمجر يهاجم بـ آدم سالاي في تشكيل مواجهة اليوم pic.twitter.com/f2QJMed1wT — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 15, 2021

رونالدو يهدر

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ كلي على الكرة من قبل منتخب البرتغال وتكتل دفاعي قوي من المجر.

وجاء التهديد الأول في الدقيقة الرابعة بتسديدة من ديوجو جوتا الذي فضل التصويب بدل من التمرير لرونالدو المنفرد ولكن حارس المجر بيتر جولاتشي تصدى له.

وأعاد الحكم احتساب مخالفة للبرتغال قبل إعطاء الفرصة لجوتا، ولكنها مرت دون أدنى خطورة على أصحاب الأرض.

وانحصر اللعب في وسط الملعب وغابت الفرص الخطيرة لما يقرب من 30 دقيقة.

وفي الدقيقة 40 سدد جوتا الكرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء لكن حارس المجر تصدى له مجددا.

وأرسل برونو فيرنانديز عرضية في الدقيقة 43 حاول بيرناردو سيلفا تحويلها بالكعب لكنها مرت منه ولكن رونالدو سدد الكرة خارج الملعب.

ولم يحدث جديد ولم يحتسب الحكم وقت بدل من الضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



































































ثلاثية في 10 دقائق

ومع بداية الشوط الثاني كاد بيبي يفتتح التسجيل برأسية بعد متابعته ركلة ركنية قادمة من الناحية اليمنى لكن جولاتشي تألق وتصدى له.

وجاء التهديد الأول لمنتخب المجر في الدقيقة 57 بتسديدة من رولاند سالاي لكن روي باتريشيو تصدى له بثبات.

وأجرى منتخب المجر أول تبديلاته بمشاركة لويك نيجو بدلا من أندري شيفر.

وأطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية لكن جولاتشي تألق وتصدى له وحولها إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وشارك رافا سيلفا في أول تبديلات البرتغال بدلا من بيرناردو سيلفا.

وطلب رونالدو باحتساب ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد مدافع المجر لكن لم يتم احتساب أي شيء.

وأجرى منتخب المجر تبديلين بمشاركة سزابولس سشون وديفيد سايجر بدلا من رولاند سالاي ولازلو كلينهيسلر.

وفي الدقيقة 80 سجل سزابولس سشون هدفا للمجر بتسديدة يسارية زاحفة من داخل منطقة الجزاء لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأجرى منتخب البرتغال تبديلين بمشاركة ريناتو سانشيز وأندري سيلفا بدلا من ويليام كارفاليو وديوجو جوتا.

وفي الدقيقة 84 استغل رافائيل جيريرو كرة ارتطمت بلاعب المجر داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه لترتطم بلاعب آخر وتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول للبرتغال.

وعقب مرور دقيقتين فقط حصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء بعد عرقلة رافا سيلفا.

وحول رونالدو ركلة الجزاء بنجاح على يسار جولاتشي ليعلن عن الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

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⚽️🥅 رونالدو يسجل هدفه الـ10 ويواصل تحطيم الأرقام في بطولة أمم أوروبا، محطماً رقم الفرنسي ميشيل بلاتيني كهداف تاريخي للبطولة (علماً بأن بلاتيني سجل أهدافه الـ9 في بطولة واحدة يورو 1984) #المجر_البرتغال | #يورو2020 pic.twitter.com/4kySdJDirg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2021

وبعد ذلك شارك جواو موتينيو بدلا من برونو فيرنانديز.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع.

وتسلم رونالدو الكرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من رافا سيلفا وراوغ جولاتشي ببراعة وسجل في الشباك معلنا عن الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار كبير لحامل اللقب بثلاثية دون رد.