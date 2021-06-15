كارتيرون يوقع عقوبة على عبد الله جمعة لعدم الالتزام

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك توقيع عقوبة على عبد الله جمعة لاعب الفريق.

وكشف كارتيرون في تصريح للموقع الرسمي للنادي أن العقوبة الموقعة على عبد الله جمعة بسبب عدم الالتزام ببعض الأمور المتفق عليها مسبقا داخل الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان مساء الخميس ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة خاضها الفريق وبفارق 14 نقطة عن الأهلي الذي خاض 19 مباراة فقط.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تسبب في غيابه عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة.

وخاض عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق 17 مباراة مع الزمالك هذا الموسم وصنع هدفا في الدوري.

ولعب عبد الله جمعة أخر مبارياته مع الزمالك في نهاية شهر أبريل أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وغاب جمعة عن أخر سبع مباريات لفريق الزمالك في مسابقة الدروي بسبب الإصابة.