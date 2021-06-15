"لم يُتخذ أي قرار".. ليفربول يكشف لـ في الجول: الموقف الحالي لانضمام صلاح لمنتخب مصر الأولمبي

كشف مات ماكان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، الموقف الحالي حول انضمام نجم الريدز محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو.

وقال ماكان لـ FilGoal.com "لا أظن أننا سنصدر أي بيانات حول الأمر".

وشدد "لا يمكننا التصريح بشيء علني، لا يوجد إطار زمني محدد للرد على طلب المنتخب الأولمبي المصري".

وبعد ذلك، تواصل FilGoal.com مع مصدر بالنادي الإنجليزي فضل عدم ذكر اسمه، وصرح قائلا: "حتى اللحظة لا يوجد قرار رسمي من ليفربول أو حتى فكرة عن الموقف الحالي، وفي اعتقادي أن الموقف يتوقف على صلاح نفسه".

وتابع "الأمر صعب حاليا، تخيل أن يعتبر ليفربول أن الأمر كله منوط بصلاح، حينها سيتطلب الأمر وقتا أطول، وبالتالي فعليا لا يوجد أي قرار تم اتخاذه في ليفربول حتى اللحظة التي نتحدث بها بشأن صلاح".

وأتم "مجددا لم يتخذ أي قرار بعد تماما بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد من عدمها".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وفي وقت سابق، نفى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التقارير التي تشير إلى رفض نادي ليفربول لمشاركة محمد صلاح في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال شوقي غريب عبر قناة المحور: "لم يصلنا رد نهائي من ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في الأولمبياد سواء بالموافقة أو الرفض".

وأضاف "كما أن اتحاد الكرة لم يبلغنا حتى الآن برفض هذا الطلب".