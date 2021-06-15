هل يشارك أسطورة الكويت أحمد حسن في عرشه؟

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

بدر المطوع

من المنتظر أن يشارك أسطورة منتخب الكويت بدر المطوع في مباراة منتخب بلاده ضد الصين تايبيه، اليوم الثلاثاء، مباراة قد تسمح له بمشاركة أسطورة منتخب مصر أحمد حسن في عرشه.

يملك أحمد حسن 184 مباراة دولية، وهو أكثر من شارك في مباريات دولية عبر التاريخ.

ولكن بمشاركة المطوع المنتظرة اليوم، سيصل المطوع حسب بعض المصادر الإحصائية إلى المباراة رقم 184 ليشارك عميد لاعبي العالم في عرشه.

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وينافس أحمد حسن الذي لعب آخر مباراة دولية له في عام 2012، كل العماني أحمد مبارك صاحب الـ 180 مباراة دولية وقائد منتخب إسبانيا سيرخيو راموس الذي يملك نفس عدد المباريات ولكنه يغيب عن يورو 2020.

المطوع هو المهاجم التاريخي للكرة الكويتية حيث سجل 56 هدفا في 183 مباراة دولية بحسب بعض المصادر الإحصائية.

بدر المطوع عميد لاعبي العالم أحمد حسن
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