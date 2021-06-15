استبعاد دين هندرسون من قائمة إنجلترا وتعويضه بحارس شيفيلد يونايتد

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

دين هندرسون - إنجلترا

أعلن منتخب إنجلترا استبعاد الحارس دين هندرسون بسبب الإصابة وتعويضه بـ آرون رامسديل.

وبحسب البيان الصادر من المنتخب الإنجليزي فأن هندرسون تعرض لإصابة في الحوض أثناء التدريبات.

ووفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يُتاح تغيير حارس المرمى حال إصابته في أي مرحلة من البطولة.

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وأوضح البيان أن حارس مانشستر يونايتد سيعود لناديه من أجل مزيد من الفحوصات وبدأ التأهيل قبل بداية الموسم الجديد.

وسينضم رامسديل إلى تدريبات منتخب إنجلترا عقب إجراءه للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.

رامسديل حارس شيفيلد يونايتد الإنجليزي كان ضمن المجموعة التي تدربت على يد جاريث ساوثجيت قبل البطولة، وشارك بقميص الأسود الثلاثة في مارس الماضي في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

وسبق وأن تُوج رامسديل بلقب يورو تحت 19 عاما مع المنتخب الإنجليزي عام 2017.

الحارس البالغ 23 عاما، خاض 42 مباراة واستقبل 68 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات بجميع المسابقات بقميص شيفيلد الموسم المنصرم.

منتخب إنجلترا استهل مشواره في يورو 2020 بالفوز على كرواتيا بهدف دون مقابل في مباراة حرس فيها جوردان بيكفورد عرين الأسود الثلاثة.

ويستعد الإنجليز لمواجهة اسكتلندا في ثاني جولات المجموعة الرابعة يوم 18 يونيو الجاري.

إنجلترا يورو 2020 دين هندرسون آرون رامسديل
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