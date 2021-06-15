فيدال: أتمنى ارتداء قميص كلوب أمريكا ولكن

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

فيدال يحتفل بهدف إنتر في يوفنتوس

يأمل أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر الإيطالي ومنتخب تشيلي ارتداء قميص كلوب أمريكا المكسيكي.

وقال فيدال عقب التعادل مع الأرجنتين 1-1 في أولى جولات كوبا أمريكا 2021: "علينا الانتظار، دائما قلت أنني أحب المكسيك وأحب كلوب أمريكا، وآمل أن أفعل ذلك في يوم ما، لكن لابد أن يكون هناك اهتماما من الطرفين".

وأوضح عبر شبكة "TUDN" المكسيكية عقب اللقاء: "لدي عقد مع إنتر، سأستمر في متابعة مسيرتي، وإذا حدث ذلك في وقت ما، فأنا سعيد".

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فيدال أهدر ركلة جزاء في مواجهة مساء أمس أمام التانجو لكن متابعة إدواردو فارجاس سجلت هدف التعادل.

لاعب وسط منتخب تشيلي، لعب لأندية كولو كولو وباير ليفركوزن ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وبرشلونة وإنتر.

فيدال (34 عاما) خاض الموسم المنصرم 30 مباراة بقميص إنتر سجل هدفين وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

من جانبه صرّح سانتياجو بانوس رئيس النادي المكسيكي على إمكانية إتمام الصفقة قائلا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "لا يوجد اتصال بهذا الشأن، وليس ممكنا أن يتم الانتقال بهذا الشكل، قد لا يريد إنتر أي شيء، لكن الصفقة مرتفعة للغاية بالنسبة لنا".

وأتم "فيدال لن يلعب لكلوب أمريكا الموسم المقبل".

الجدير بالذكر أن كلوب أمريكا هو النادي الأكثر تتويجا محليا وقاريا في المكسيك، ويقوده حاليا الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لريال مدريد.

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