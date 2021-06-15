ميسي وحده لا يكفي

افتتح منتخب الأرجنتين مشواره في كوبا أمريكا 2020 بتعادل أمام تشيلي.

وتعادلت الأرجنتين مع تشيلي بهدف لكل منهما على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي في ريو دي جانيرو في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من كوبا أمريكا.

سجل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد بطريقته المعتادة بركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بينما تعادل إدواردو فارجاس بعد متابعة ركلة الجزاء الضائعة.

وبذلك يتساوى منتخبا الأرجنتين وتشيلي ولكل منهما نقطة قبل مواجهة باراجواي وبوليفيا في نفس المجموعة التي تضم معهم أوروجواي.





















التشكيل

بدأ ليونيل سكالوني المباراة بميسي ولاوتارو مارتينيز في الهجوم رفقة نيكولاس جونزاليس وإيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى.

وتواجد الثنائي سرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء.

بينما بدأ لاسارتي بإدواردو فارجاس مهاجما وحيدا في تشيلي ودفع بأرتورو فيدال من البداية مع غياب أليكسيس سانشيز بسبب الإصابة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة بين الفريقين دون فعالية حقيقية على المرميين.

استغل منتخب تشيلي تقدم لاعبو الأرجنيتن في الدقيقة 14 التي شهدت هجمة مرتدة لكن نجح نيكولاس أوتاميندي في تشتيتها إلى ركلة ركنية.

بعدها بدقيقتين سدد جونزاليس كرة قوية لكن تألق كلاوديو برافو وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 18 تمريرة رائعة إلى جونزاليس مجددا لينفرد بكلاوديو برافو لكن سددها ضعيفة وتصدى لها حارس تشيلي.

وحصل منتخب الأرجنتين على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الأول بطريقته المعتادة بتسديد الركلة الحرة أعلى يسار المرمى من ناحية كلاوديو برافو الذي فشل في الوصول إلى الكرة قبل أن تسكن الشباك.

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حافظ منتخب الأرجنتين على ثباته في الشوط الأول وكاد أن يضيف الثاني لكن دفاع تشيلي تماسك.

وفي الدقيقة 44 طالب لاعبو الأرجنتين بركلة جزاء بسبب لمس الكرة ليد فيدال لكن انتظر الحكم قرار تقنية الفيديو وطالبته باستكمال اللعب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون مقابل في شوط فشل فيه منتخب تشيلي في تسديد أي كرة على المرمى.

الشوط الثاني

بدأ منتخب تشيلي الشوط الثاني بشكل مغايرة عن الأول رغم عدم إجراء لاسارتي أي تبديلات.

وفي العشر دقائق الأولى وصل استحواذ تشيلي إلى 90% على الكرة مع محاولات مستمرة للتعادل وسط تراجع من لاعبي الأرجنتين.

طالب لاعبو تشيلي بركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد تدحل تاجليافيكو على فيدال.

لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو وعاد ليحتسب ركلة الجزاء بالفعل.

وفي الدقيقة 57 سدد فيدال ركلة الجزاء لكن تصدى لها مارتينيز ببراعة وارتطمت في العارضة لكن نجح فارجاس في إكمالها برأسية داخل الشباك.

اعترض لاعبو الأرجنتين على الهدف وطالبوا بلمسة يد ولكن بعد انتظار حكم المباراة قرار حكم الفيديو احتسب الهدف وطالب باستئناف اللعب.

حاول سكالوني إنهاء تفوق تشيلي في الشوط الثاني وأجرى تبديلين في الدقيقة 67 بنزول دي ماريا وإيزيكيل بالاسيوس بدلا من لوسيلسو وباريديس.

وفي الدقيقة 71 كاد ليونيل ميسي أن يباغت تشيلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن واصل برافو تألقه وتصدى لها ببراعة.

وفشل المنتخبان في الربع ساعة الأخيرة في خطف هدف النقاط الثلاثة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراته المقبلة أمام أورواجواي في الثانية من فجر السبت.

أما منتخب تشيلي فيواجه بوليفيا مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية.