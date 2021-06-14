كاف يخطر الأهلي بأحقية أيمن أشرف في المشاركة أمام الترجي

الأهلي يتلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي يؤكد على أحقية أيمن أشرف في المشاركة أمام الترجي

تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله على أحقية أيمن أشرف مدافع الفريق في المشاركة أمام الترجي التونسي.

جاء ذلك ردا على خطاب الأهل الذي استفسر خلاله عن الإنذار الذي حصل عليه أيمن أشرف في السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وهل الإنذار يضاف إلى رصيده من الإنذارات ويؤثر على مشاركة اللاعب أمام الترجي أم لا.

وكانت إجابة الاتحاد الإفريقي أن مباراة السوبر بطولة منفصلة ولا تؤثر على إنذارات دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وتقام مباراة العودة يوم 26 من شهر يونيو الجاري بملعب الأهلي we السلام.

وتأهل الترجي لنصف النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري، بينما تغلب الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي.