الترجي في معسكر مغلق استعدادا لـ الأهلي

دخل فريق الترجي التونسي في معسكر مغلق بداية من اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستمر معسكر الترجي المغلق الذي يقام في مدينة طبرقة حتى يوم الخميس المقبل، وقبل المباراة بيومين.

بعدها يخوض الترجي المران الأخير له قبل مواجهة الأهلي على ملعب حسان بلخوجة.

وعاد للترجي الثلاثي الدولي محمد علي بن رمضان وعبد القادر بدران والمعز بن شريفية، بعد انتهاء معسكر منتخب تونس.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وتقام مباراة العودة يوم 26 من شهر يونيو الجاري بملعب الأهلي we السلام.

وتأهل الترجي لنصف النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري، بينما تغلب الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي.