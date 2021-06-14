ليفربول يمدد عقد حارسه

أعلن نادي ليفربول يوم الإثنين تمديد عقد حارسه الإسباني أدريان.

عقد أدريان مع ليفربول كان سينتهي يوم 30 يونيو الجاري، ولم يذكر ليفربول مدة تمديد العقد.

وقال أدريان لموقع ناديه: "أنا سعيد جدًا بالبقاء في النادي. هي مكافأة من النادي على العمل الجاد الذي قمت به منذ أن انضممت قبل عامين".

وأضاف البالغ من العمر 34 عاما "أنا أقدر حقًا تلك الثقة من النادي والمدرب والجميع هنا".

انضم الحارس الإسباني إلى الحمر في صفقة انتقال حر في صيف 2019 وخاض 24 مباراة في جميع المسابقات، وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وواصل "إنه لمن دواعي سروري البقاء في ليفربول، من المميز جدًا لأي لاعب أن يبقى هنا. أنا محظوظ".

في الموسم الماضي، خاض أدريان 6 مباريات مع الريدز وخرج بشباك نظيفة 3 مرات.

أكمل "أحاول مساعدة الفريق في كل لحظة. أحاول الاستمتاع والاستفادة من تجربتي في كل ثانية. أحاول تقديم الدعم ومنح الثقة لهؤلاء اللاعبين في غرفة الملابس وفي ملعب التدريب كل يوم. نحاول دائماً دفع بعضنا البعض".

واستمر "عندما تقدم أفضل ما لديك، يبذل الآخر قصارى جهده. في النهاية من الجيد للنادي وللفريق وللمدرب أيضًا أن يتخذ القرار الصحيح".

وأتم أدريان "أنا سعيد لمحاولة الحصول على فرصتي وتقديم الأفضل عندما تسنح لي الفرصة".

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