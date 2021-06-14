كارتيرون: لم أعترض على تقديم موعد انطلاق لقاء المقاصة

شدد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أنه لا يمانع خوض لقاء مصر للمقاصة في موعد مبكر بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقدم الاتحاد موعدي مباراتي الناديين، في ربع نهائي كأس مصر يوم 22 يونيو وفي الدوري يوم 28 يونيو، ليكون 5 مساء بدلا من 9 مساء.

وقال الفرنسي عبر موقع ناديه:"لم أعترض على القرار مثلما تردد، مجرد شائعات. لا توجد مشكلة لدي في قرار الاتحاد".

ويلعب الزمالك ضد أسوان يوم الخميس في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

قبل أن يواجه مصر للمقاصة مرتين متتاليتين.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ14 نقطة عن الأهلي الوصيف وللأخير 6 لقاءات مؤجلة.

والفائز من لقاء الزمالك ومصر للمقاصة في كأس مصر سيواجه أسوان في الدور نصف النهائي.