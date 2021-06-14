استعدادا لـ الترجي.. سلبية مسحة الأهلي

الإثنين، 14 يونيو 2021 - 12:48

كتب : حسام نور الدين

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

جاءت مسحة الأهلي سلبية والتي أجراها الفريق استعدادا للسفر لتونس يوم الثلاثاء لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بطل تونس يوم السبت.

ثم يستضيف الإياب في 26 يونيو الجاري.

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ويأمل الأهلي حامل اللقب مواصلة مشواره والتأهل للنهائي، حينها سيلعب ضد كايزر تشيفز أو الوداد.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، فوزه على الزمالك في نهائي النسخة الأخيرة جعله بطلا للقارة للمرة التاسعة في تاريخه.

وبعد مواجهتي الترجي سيستأنف الأهلي مبارياته المحلية بلقاء بيراميدز في 1 يوليو المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعد بـ14 نقطة عن الزمالك المتصدر وللأول 6 لقاءات مؤجلة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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