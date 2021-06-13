ودارت الطواحين

عادت طواحين منتخب هولندا للدوران والعمل لتحقق الفوز على أوكرانيا وتحبط عودة أبناء المدرب شيفتشينكو.

جورجينيو فينالدوم النادي : باريس سان جيرمان أوكرانيا هولندا

وفاز منتخب هولندا على أوكرانيا بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة يورو 2020 والتي أقيمت بملعب يوهان كرويف في أمستردام.

أفضل مباراة في البطولة حتى الآن قدمها منتخبي هولندا وأوكرانيا، وبعدما تقدم الطواحين بهدفين وظن الجميع أن المباراة انتهت نجح الفريق الأصفر في التعادل.

لكن الطواحين الهولندية التي عادت للدوران، حققت الفوز في الوقت القاتل.

وذلك بعد العودة للمشاركة في البطولات الكبرى مرة أخرى عقب غياب هولندا عن بطولتي يورو 2016 وكأس العالم 2018.

وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها الشوط الثاني لأي مباراة في تاريخ بطولات اليورو تسجيل 5 أهداف دفعة واحدة.

وصف المباراة

بدأت المباراة بالهجوم السريع من الجانبين وهدد منتخب أوكرانيا مرمى هولندا في الدقيقة الثانية.

ورد ديباي بهجمة سريعة وانطلق بالكرة من منتصف الملعب وسدد بقوة لكن الحارس تصدى لها.

واستمر منتخب هولندا في حالة النشاط الهجومي وبعد عدة تمريرات وصلت الكرة إلى دينزل دومفريز أمام المرمى وسدد لكن حارس أوكرانيا أبعدها في الدقيقة 5.

وتلقى منتخب أوكرانيا ضربة موجعة بإصابة لاعبه أولكسندر زوبكوف وشارك بدلا منه مارلوس في الدقيقة 13.

واستمر الضغط البرتقالي والمحاولات الهولندية على المرمى الأوكراني، مع هجات مرتدة صفراء خطيرة على مرمى أصحاب الأرض.

وكاد فينالدوم أن يسجل هدف التقدم لهولندا بتسديدة قوية في الدقيقة 39 لكن الحارس جورجي بوشان تصدى لها ببراعة.

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لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لكن الأمور تغيرت تماما في الشوط الثاني وبدأ منتخب هولندا بهجوم قوي في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

وجاء الهدف بالفعل في الدقيقة 53 عن طريق القائد فينالدوم بعدما تابع كرة أخطأ الحارس في إبعادها من لعبة عرضية، ليضعها في الشباك الخالية مسجلا التقدم للطواحين.

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فينالدوم بسرعة البرق ⚡️ يباغت دفاعات أوكرانيا ويفتتح التسجيل للمنتخب الهولندي#يورو2020 | #هولندا_اوكرانيا pic.twitter.com/OCZbFiTEQn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 13, 2021

ولم ينتظر رفاق ديباي كثيرا ليسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق المهاجم فوتر فيجورست بعدما استغل خطأ دفاعي وسدد الكرة مسجلا في الشباك الصفراء.

وأجرى فرانك دي بور تبديل ثنائي الجبهة اليسرى باتريك فان أنهولت ودايلي بليند، ودفع بالثنائي ناثان أكي وأوين فيندال.

وظن الجميع أن منتخب أوكرانيا استسلم والمباراة انتهت.

أبناء المدرب الأسطوري أندريه شيفتشينكو كان لهم رأيا آخر.

وسجل أندري يارملينكو هدف أوكرانيا الأول بتسديدة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

ثم نجح رومان يارمتشوك في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية قوية في الدقيقة 79.

عودة الطواحين

بعد هدف تعادل أوكرانيا اندفع منتخب هولندا للهجوم بقوة في محاولة إحراز هدف الفوز.

وبالفعل جاء الفوز برأسية رائعة من دينزل دومفريز بعد عرضية من البديل ناثان أكي في الدقيقة 85.

لتنتهي المباراة بفوز هولندا 3-2.

ويتصدر منتخب النمسا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع هولندا وبفارق الأهداف فقط.