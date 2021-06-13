النجوم لـ في الجول: تعاقدنا مع مدرب الرجاء بنظام الإعارة

الأحد، 13 يونيو 2021 - 20:51

كتب : رضا السنباطي

فريق النجوم - صورة أرشيفية

استقر نادي النجوم على تعيين أبو العنين شحاتة المدير الفني لفريق الرجاء على سبيل الإعارة.

وضمن الرجاء البقاء في مجموعة بحري بينما يصارع النجوم في مجموعة القاهرة بالمركز الرابع عشر.

وقال محمد الطويلة لـ FilGoal.com: "تعاقدنا بالفعل مع أبو العنين شحاتة لقيادة الفريق قادما من الرجاء إعارة لمدة ثلاث مباريات".

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وتابع "استمرار أبو العنين شحاتة أو عودته لناديه مرة أخرى سيتم بموافقة نادي الرجاء بسبب ارتباطه بتعاقد معهم".

وكشف أبو العنين شحاتة لـ FilGoal.com: "تم تعييني خلفا لرمضان السيد لقيادة النجوم بعد ضمان استمرار الرجاء".

وأوضح "انتقالي إلى النجوم جاء بعد التواصل بين محمد الطويلة رئيس النادي وسعد أبو صندوق رئيس الرجاء".

وكان النجوم قد أجرى عدة تغييرات على الجهاز الفني خلال الموسم الجاري.

وتعاقد النجوم مع البرتغالي سانتوس في البداية قبل أن يتولى أمير عزمي مجاهد المهمة ثم أحمد العجوز ثم عبد الناصر محمد ثم سامح إسماعيل قبل العودة إلى أحمد العجوز مجددا وأخيرا تولي رمضان السيد المهمة.

يحتل النجوم المركز الرابع عشر لمجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة ويواجه أندية السكة الحديد والترسانة وبتروجت.

النجوم الرجاء إعارة مدرب الدرجة الثانية
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