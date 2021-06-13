رومانو: صفقة دوناروما إلى سان جيرمان تمت

الأحد، 13 يونيو 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - ميلان

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا أصبح على بعد خطوة من إتمام صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وكتب رومانو في تويتر: "صفقة انتقال جانلويجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان حتى عام 2026 تمت.

وأضاف "سيخضع للكشف الطبي بعد يوم الأربعاء، وبعدها ستعلن الصفقة رسميا".

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يوم الأربعاء سيخوض دوناروما ثاني مبارياته في بطولة يورو 2020 رفقة المنتخب الإيطالي، ضد نظيره السويسري.

وأتم "دوناروما لن يغادر على سبيل الاعارة، بل سيبقى مثل كيلور نافاس حارس باريس".

ورحل دوناروما (22 عاما) عن ميلان بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وقالت تقارير إنه قد ينتقل لباريس أو برشلونة، أو قد يحصل عليه الأول ويعيره إلى روما.

وشارك دوناروما أساسيا يوم الجمعة مع بلده إيطاليا ضد تركيا في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-صفر في افتتاح يورو 2020.

جانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان يورو 2020 إيطاليا
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