تشكيل يورو 2020 - بانديف يحمل لواء مقدونيا الشمالية.. وألابا يقود النمسا

أعلن منتخبا النمسا ومقدونيا الشمالية تشكيل مباراتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات ليورو 2020.

ويقود ديفيد ألابا، الذي انتقل من بايرن ميونيخ لريال مدريد، فريق النمسا، بينما جوران بانديف يبدأ في تشكيل مقدونيا الشمالية.

وتشكيل النمسا جاء:

حارس المرمى: باشمان

الدفاع: هولمر - هنترجر - دراجوفيتش - لاينر

وسط الملعب: ألابا - شلاجار - سابيتزر - لايمر - باوجارتنر

الهجوم: كالادزيتش

بينما تشكيل مقدونيا الشمالية:

حارس المرمى: ديميتريفيسكي

الدفاع: أليوسكي - موسليو - فيلكوفسكي - ريستوفسكي - نيكولوف

وسط الملعب: إلماس - أديمي - باردي

الهجوم: تراجكوفسكي - بانديف

ويلعب المنتخبان في المجموعة الثالثة التي تضم هولندا وأوكرانيا اللتين تصطدمان مساء الأحد.

وتشارك مقدونيا الشمالية لأول مرة في تاريخها في اليورو.

بينما النمسا تشارك للمرة الثالثة.