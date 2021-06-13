علاء عبد العال: موقف أسوان مقلق.. وهذه رسالتي للاعبين

الأحد، 13 يونيو 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

هدف عمرو الحلواني لاعب أسوان في مرمى المحلة

يرى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان أن على فريقه حسم مصيره بنفسه في الدوري المصري.

وقال علاء عبد العال للبرنامج الإذاعي "وان تو" عبر إذاعة "أون سبورت" عن صراع البقاء في الدوري: "الأمور صعبة على أي فريق لم يصل إلى ٣٥ نقطة".

وعن وضع فريقه، وضح "الأمر مقلق رغم الأداء الجيد".

وتابع "الفوز على المصري في كأس مصر والوصول لقبل النهائي تعويض لنا على عدم الخروج بنتيجة إيجابية في مباراتي المقاصة والاتحاد السكندري".

واستمر "نتطلع لحصد ١١ أو ١٢ نقطة لنطمئن بشكل كبير، تتبقى لنا ١٠ مباريات ثقيلة منها ٣ مواجهات ضد منافسينا في مؤخرة الدوري دجلة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي، لكنه سلاح ذو حدين".

وواصل "فارق النقاط غير مطمئن، أقول للاعبين لابد أن نحسم مصيرنا بأيدينا وأقدامنا".

وأتم "سنلعب ضد الزمالك يوم الخميس مباراة صعبة ضد فريق كبير يتنافس على الدوري بعدها نلعب ضد دجلة وسيراميكا كليوباترا يومي ٢٦ يونيو و٢ يوليو ثم ننتظر مواجهة الأهلي يوم ٢٩ من الشهر ذاته".

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر في الدوري برصيد 24 نقطة من 24 مباراة.

أسوان في الدوري
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