كليوباترا: لم تصلنا أي عروض رسمية لـ صالح جمعة أو محمد إبراهيم.. وهذا موقفنا

الأحد، 13 يونيو 2021 - 13:23

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الصورة من الحسابات الرسمية لفريق سيراميكا كليوباترا

كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوباترا، عن عدم وصول عروض رسمية من الزمالك، سواء لصالح جمعة أو محمد إبراهيم.

وأكد البطاوي ما انفرد به FilGoal.com أمس السبت بشأن اهتمام الزمالك بالثنائي دون تطوره لعرض رسمي حتى الآن.

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وقال البطاوي في تصريحات لأون تايم سبورتس: "لم تصلنا أي عروض رسمية سواء لصالح جمعة أو محمد إبراهيم. لو حدث، سنجتمع مع الجهاز الفني والإدارة لنتخذ القرار".

وأردف "رحيل صالح أو محمد إبراهيم أو شادي حسين؟ ليس لدينا مشكلة في مبدأ بيع اللاعبين لو لدينا قدرة على التعويض وهذا أمر يحدده الجهاز الفني".

وأتم "لم نتحدث مع الأهلي بشأن والتر بواليا أو مروان محسن لأننا مركزين في ضغط مبارياتنا في الدوري والأهلي مركز في مبارياته بالدوري ودوري أبطال إفريقيا".

ولعب إبراهيم في الفريق الأول للزمالك من 2011 إلى 2014، وبعد رحيله عن ماريتيمو البرتغالي عاد للفريق في يناير 2015 قبل أن يرحل عنه في 2019 لينضم لمصر للمقاصة.

والتحق إبراهيم بسيراميكا كليوباترا مطلع الموسم الجاري بعدما صعد الفريق للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وتوج إبراهيم (29 عاما) بثمانية ألقاب مع الزمالك.

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