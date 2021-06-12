في الجول يكشف – موقف الزمالك من ضم محمد إبراهيم أو صالح جمعة

السبت، 12 يونيو 2021 - 16:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد إبراهيم - الزمالك - تتويج الزمالك - نهضة بركان

يبدو محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا، أقرب للعودة لناديه السابق الزمالك، من صالح جمعة، زميله في نفس الفريق وصانع ألعاب الأهلي السابق.

محمد إبراهيم

النادي : سيراميكا كليوباترا

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن محمد إبراهيم مرشح أقوى من صالح جمعة في السوق الصيفي المقبل بالنسبة للزمالك الباحث عن تدعيم منطقة الوسط الهجومية.

ويدعم فكرة استعادة محمد إبراهيم، أسامة نبيه المدرب العام للفريق، الذي سبق له العمل مع إبراهيم، في أوج تألقه إبان تولي البرازيلي جورفان فييرا تدريب الفريق في 2013.

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ما يرجح كفة إبراهيم على صالح جمعة كذلك، هو أن عقده من كليوباترا يمتد لعامين فقط، كما أنه من أبناء النادي ومرحب بالعودة للفريق.

ولكن يظل القرار في النهاية حسبما علم FilGoal.com، لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الذي قد تشكل خبراته السابقة مع صالح جمعة في الأهلي أمر يدعم فكرة عودة محمد إبراهيم كذلك.

ولكن، حتى الآن، لم يرسل الزمالك أي عرض رسمي لكليوباترا سواء لهذا اللاعب أو ذاك، منتظرا قرار كارتيرون النهائي قبل التحرك رسميا لضم أحدهما.

وكان معتز البطاوي المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا نفى أن يكون الزمالك عرض ضم محمد إبراهيم.

ومن ناحية أخرى، صرح صالح جمعة (27 عاما) أنه لا يمانع الانتقال للزمالك.

ولعب إبراهيم في الفريق الأول للزمالك من 2011 إلى 2014، وبعد رحيله عن ماريتيمو البرتغالي عاد للفريق في يناير 2015 قبل أن يرحل عنه في 2019 لينضم لمصر للمقاصة.

والتحق إبراهيم بسيراميكا كليوباترا مطلع الموسم الجاري بعدما صعد الفريق للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وتوج إبراهيم (29 عاما) بثمانية ألقاب مع الزمالك.

محمد إبراهيم صالح جمعة الزمالك
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