بسبب فيروس كورونا.. استدعاء 15 لاعبا جديدا لقائمة فنزويلا

أعلن المنتخب الفنزويلي استدعاء 15 لاعبا جديدا لقائمة الفريق في بطولة كوبا أمريكا بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق.

كانت وزارة الصحة البرازيلية قد أعلنت عن إصابة 12 فردا من بعثة منتخب فنزويلا المشاركة في كوبا أمريكا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفاد الاتحاد الفنزويلي في بيان أن اللاعبين الـ15 سينضمون إلى باقي الفريق في البرازيل يوم الأحد.

من جهته، أوضح اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية "كونميبول" أن المباريات ستقام في موعدها بشكل طبيعي.

إصابات البعثة تأتي قبل ساعات من مواجهة فنزويلا للبرازيل في افتتاح البطولة على الملعب الوطني، بالعاصمة البرازيلية، برازيليا.

وأوضح البيان أن "تلقت وزارة الصحة إخطارا من كونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) بأن 12 فردا من البعثة من بينهم لاعبين ومدربين أُصيبوا بفيروس كورونا".

وتابع "تم عزل جميع المصابين في غرف فردية في مكان إقامة البعثة، وسيتم ملاحظتهم من قبل الطاقم الطبي الرسمي لـ كونميبول".

ولم يوضح البيان عدد اللاعبين المصابين.

لكن بحسب أوسنيي أوكوموتو وزير الصحة البرازيلي، فإن عدد اللاعبين المصابين يعد: 5 لاعبين، وفقا لتصريحاته لشبكة "CNN" البرازيلية.

وأوضح أوكوموتو "يتم معرفة عدد من تم التواصل معهم من قِبل بعثة فنزويلا، كما سيتم فحص عيناتهم لمعرفة أي فصيلة من فيروس كورونا أُصيبوا بها".

ووصلت بعثة فنزويلا للبرازيل –حيث ستُقام كوبا أمريكا- يوم الجمعة، وخضعت مباشرة للفحص الطبي.

وكان كونميبول قد أعطى الحق للمنتخبات المشاركة في البطولة بتغيير أي عدد من اللاعبين من قائمتها، مما يعني إن المباريات لن يتم تأجيلها أو إلغائها بسبب إصابات كورونا.

يذكر أن كوبا أمريكا كانت ستقام بتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين، قبل أن يتم نقلها للبرازيل بسبب الاحتجاجات السياسية في كولومبيا وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين. (طالع التفاصيل)