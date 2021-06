مناخ حرب والأرجنتين ومفاوضات البرازيل.. دليلك لفهم ماذا يجري قبل كوبا أمريكا 2021

TENSÃO NA COLÔMBIA! O Atlético-MG está no meio de uma verdadeira guerra na Libertadores. A confusão em volta do estádio está afetando muito os jogadores de Galo e América de Cali em campo por conta do gás de pimenta.

