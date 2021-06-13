المقعد الأخير في كأس إفريقيا.. سيراليون تواجه بنين الإثنين

الأحد، 13 يونيو 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

منتخب سيراليون

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الإثنين 14 يونيو موعدا لمباراة سيراليون وبنين في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وكان مقررا إجراء المباراة في 30 مارس الماضي، لكن اتهام بنين لسيراليون بتزوير مسحات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والتي أسفرت عن إصابة 6 لاعبين من الأول، جعل كاف يؤجلها لوقت لاحق.

وتستضيف كوناكري عاصمة غينيا المباراة التي كانت مقررا إقامتها في فريتاون عاصمة سيراليون.

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وتحتاج الأخيرة للفوز لتتأهل للبطولة القارية بينما يكفي بنين التعادل.

والمتأهل من المنتخبين سينضم إلى 23 فريقا حجزوا أماكنهم بالفعل في كأس إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل.

وشاركت بنين في كأس إفريقيا 4 مرات سابقة وأفضل نتائجها كان بلوغ ربع النهائي في مصر 2019.

بينما لعبت سيراليون في كأس إفريقيا 1994 و1996 وفي المرتين ودعت من الدور الأول.

وحدد كاف في وقت سابق يوم 25 يونيو موعدا لقرعة البطولة لكنه أعلن تأجيلها لوقت لاحق.

وتأجلت البطولة عاما بسبب تغير رزنامة المباريات الدولية تبعا لتفشي فيروس كورونا.

سيراليون بنين كأس إفريقيا
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