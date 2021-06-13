في الجول يكشف – كيف يفكر كارتيرون لصفقات الزمالك بالموسم المقبل

الأحد، 13 يونيو 2021 - 00:23

كتب : إبراهيم رمضان

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء الجونة

كيف يفكر باتريس كارتيرون لانتقالات الزمالك قبل بداية الموسم المقبل؟

حدد المدرب الفرنسي رغباته للموسم المقبل مراكز الصفقات الجديدة، فيما لم يستقر على مصير المعارين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون يريد 5 صفقات للموسم المقبل.

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كارتيرون يريد لاعبين في وسط الملعب. أحدهما مصري والثاني أجنبي في حالة تأكد رحيل فرجاني ساسي بشكل رسمي.

المدرب الفرنسي يريد أيضا ظهير أيمن ومدافع مصريين، فيما يريد مهاجم صريح أجنبي.

FilGoal.com كان قد كشف رغبة كارتيرون في مراكز الأجانب للموسم المقبل في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قرر كارتيرون عودة جميع المعارين إلى الفريق مع نهاية الموسم ليخضعوا إلى اختبار سريع منه، ثم يقرر مصيرهم النهائي.

كارتيرون استقر على عودة رزاق سيسيه ومصطفى فتحي للفريق، أما فيما يخص محمد أوناجم الجناحة المغربي المعار للوداد، ومحمد صبحي الحارس المعار للاتحاد السكندري، فلم يستقر على مصيرهم حتى الآن، مع وجود فرصة لعودتهم قائمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك أسوان كارتيرون
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