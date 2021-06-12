من تورينو للندن.. باراتيتشي مديرا رياضيا لتوتنام

أعلن نادي توتنام عن تعيين فابيو باراتيتشي كمدير رياضي جديد للنادي.

وكتب النادي في بيان رسمي أن باراتيتشي سيكون المسئول عن إدارة وتطوير العمليات الرياضية والمرافق والبنية التحتية في النادي.

وكان باراتيتشي قد رحل عقب نهاية الموسم المنقضي عن عمله كمدير رياضي ليوفنتوس بعدما شغل المنصب لـ11 عاما.

وقال دانيل ليفي رئيس توتنام في تصريحات لموقع النادي: "لقد عرفت فابيو منذ عدة سنوات، وهو يجلب معه خبرة كبيرة في استكشاف الشباب وعمليات كرة القدم، لديه سجل حافل في تجميع الفرق التنافسية".

وتابع "كما نعلم جميعا، كان يوفنتوس فريقا ناجحا للغاية، وقد كان جزء مهما من ذلك، سيكون إضافة رائعة للإدارة، أنا سعيد أنه سيقود فريق كرة القدم، ونتطلع للموسم المقبل".

وتحدث باراتيتشي في تصريحات لموقع النادي أيضا قائلا: "أنا سعيد بهذه الفرصة الرائعة وأشكر النادي ورئيس مجلس الإدارة على ثقتهم بي، توتنام هو أحد الأندية الكبرى في إنجلترا وأوروبا، سأكرس كل نفسي لهذا المشروع، وأتطلع للعمل مع فريق الإدارة لكتابة فصل جديد وأتمنى أن يكون ناجحا في تاريخ النادي".

وساهم باراتيتشي في تتويج يوفنتوس بـ 19 بطولة، خلال فترة عمله كمدير رياضي بالنادي.

وستكون أولى مهام باراتيتشي كمدير رياضي لتوتنام هي التعاقد مع مدرب جديد، بعد إقالة جوزيه مورينيو المدرب السابق للنادي.

وتشير التقارير إلى وجود مفاوضات بين النادي وباولو فونسيكا المدرب السابق لروما، ليكون مدرب توتنام في الموسم المقبل.