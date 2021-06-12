تقرير: برشلونة يشترط على ديمبيلي التجديد أو الرحيل

قررت إدارة برشلونة تخيير عثمان ديمبيلي جناح الفريق بين تجديد تعاقده أو الرحيل عن النادي.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وفقا لشبكة "ESPN" الأمريكية فإن برشلونة أخبر ديمبيلي أن سيرحل عن النادي حال عدم تمديد تعاقده في الصيف الحالي.

ويتبقى لديمبيلي موسم واحد فقط مع برشلونة، إذ ينتهي تعاقده مع النادي في 30 يونيو 2022.

ويحق للاعب التفاوض والتوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وفقا للشبكة الأمريكية فإن العديد من الأندية مهتمة بضم ديمبيلي إلى صفوفها، منهم باريس سان جيرمان الذي يرغب في التوقيع مع اللاعب.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد أشارت إلى "قلق برشلونة من اتفاق ديمبيلي مع أحد الأندية". (طالع التفاصيل)

وانضم ديمبيلي إلى برشلونة في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة كلفت النادي 105 مليون يورو.

وساهم ديمبيلي خلال تلك الفترة في تتويج الفريق بلقبين دوري إسباني ولقبين كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقب كأس سوبر إسبانيا.

ويستعد ديمبيلي حاليا للمشاركة في يورو 2020 مع منتخب فرنسا بعدما تم اختياره للقائمة النهائية من قبل المدرب ديديه ديشامب.

ويفتتح منتخب فرنسا مبارياته في البطولة يوم الثلاثاء، مع ألمانيا، في المباراة التي ستقام على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

وأوقعت القرعة منتخب فرنسا في المجموعة السادسة بجانب كل من ألمانيا، والبرتغال، والمجر.