موندو: برشلونة يوقف مفاوضاته مع ديمبيلي.. وقلق من موقف اللاعب

الأحد، 06 يونيو 2021 - 13:54

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

توقفت مفاوضات إدارة برشلونة لتجديد مع عثمان ديمبيلي جناح الفريق بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشار التقرير إلى أن برشلونة مهتم باستمرار اللاعب في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

لكن الفريق يجد صعوبة في قبول الشروط التي يضعها ديمبيلي للتجديد.

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ووضحت إدارة برشلونة موقفها في التجديد لممثلي ديمبيلي لكن لا يزال اللاعب الفرنسي يماطل بشأن تجديد تعاقده.

كما أن إدارة برشلونة تخشى أن يكون ديمبيلي قد اتفق مع أحد الأندية الأخرى للانتقال إليه.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وانتقل ديمبيلي لبرشلونة عام 2017 قادما من بروسيا دورتموند.

ولعب ديمبيلي (24 عاما) 118 مباراة مع برشلونة وسجل 30 هدفا وصنع 21 هدفا.

برشلونة عثمان ديمبيلي
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