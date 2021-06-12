الأهلي يحدد يوم راحة قبل السفر إلى تونس.. وموعد انتظام بانون ولاعبي الأوليمبي

السبت، 12 يونيو 2021 - 19:02

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

حدد الجهاز الفني للنادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل كراحة من التدريبات، قبل السفر إلى تونس يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع للفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، ويواصل الأهلي مرانه غدًا في الخامسة مساء على ملعب التتش بالجزيرة.

وسيجري لاعبو الأهلي مسحة طبية غدًا الأحد استعدادًا لرحلة تونس.

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من جهة أخرى، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن انتظام لاعبي المنتخب الأوليمبي في التدريبات يوم الثلاثاء المقبل بعد عودتهم من المعسكر الذي يقيمونه في السويس.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من لاعبي الأهلي كلا من مصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وأكرم توفيق، وناصر ماهر، وطاهر محمد طاهر.

وأخيرا، كشف عبد الحفيظ عن عودة بدر بانون المدافع المغربي للفريق إلى التدريبات مساء غد الأحد بعدما يصل القاهرة مساء اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي الترجي
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