قبل ساعات من مواجهة البرازيل.. فيروس كورونا يضرب منتخب فنزويلا

السبت، 12 يونيو 2021 - 18:20

كتب : FilGoal

منتخب فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن إصابة 12 فردا من بعثة منتخب فنزويلا المشاركة في كوبا أمريكا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

إصابات البعثة تأتي قبل ساعات من مواجهة فنزويلا للبرازيل في افتتاح البطولة على الملعب الوطني، بالعاصمة البرازيلية، برازيليا.

وأوضح البيان أن "تلقت وزارة الصحة إخطارا من كونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) بأن 12 فردا من البعثة من بينهم لاعبين ومدربين أُصيبوا بفيروس كورونا".

أخبار متعلقة
كوبا أمريكا 2021 – كل شيء يصب في صالح حصد البرازيل اللقب العاشر المحكمة الدستورية في البرازيل تؤيد استضافة كوبا أمريكا لاعبو البرازيل يعلنون مشاركتهم في كوبا أمريكا: "لن نقول لا للمنتخب" الأرجنتين تعلن مشاركتها في كوبا أمريكا مناخ حرب والأرجنتين ومفاوضات البرازيل.. دليلك لفهم ماذا يجري قبل كوبا أمريكا 2021

وتابع "تم عزل جميع المصابين في غرف فردية في مكان إقامة البعثة، وسيتم ملاحظتهم من قبل الطاقم الطبي الرسمي لـ كونميبول".

ولم يوضح البيان عدد اللاعبين المصابين.

لكن بحسب أوسنيي أوكوموتو وزير الصحة البرازيلي، فإن عدد اللاعبين المصابين يعد: 5 لاعبين، وفقا لتصريحاته لشبكة "CNN" البرازيلية.

وأوضح أوكوموتو "يتم معرفة عدد من تم التواصل معهم من قِبل بعثة فنزويلا، كما سيتم فحص عيناتهم لمعرفة أي فصيلة من فيروس كورونا أُصيبوا بها".

ووصلت بعثة فنزويلا للبرازيل –حيث ستُقام كوبا أمريكا- مساء أمس، الجمعة، وخضعت مباشرة للفحص الطبي.

وكان كونميبول قد أعطى الحق للمنتخبات المشاركة في البطولة بتغيير أي عدد من اللاعبين من قائمتها، مما يعني إن المباريات لن يتم تأجيلها أو إلغائها بسبب إصابات كورونا.

يذكر أن كوبا أمريكا كانت ستقام بتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين، قبل أن يتم نقلها للبرازيل بسبب الاحتجاجات السياسية في كولومبيا وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين. (طالع التفاصيل)

فنزويلا كوبا أمريكا البرازيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر كرة سلة – الزمالك (4)-(0) الجزيرة.. تقدم أبيض مبكر 10 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: برشلونة يشترط على ديمبيلي التجديد أو الرحيل 20 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - استمرار تأهيل شيكابالا وحازم.. والاكتفاء بالنواحي البدنية 28 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد الدنماركي يعلن استئناف المباراة اليوم السبت 34 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – هازارد الصغير يقود بلجيكا.. وجولوفين أساسي مع روسيا 42 دقيقة | يورو 2020
مؤتمر دي بور: دي ليخت لن يشارك ضد أوكرانيا.. وهذا تعليقي على رسالة الجماهير 45 دقيقة | يورو 2020
الاتحاد التشيلي يعلن غياب سانشيز عن دور مجموعات كوبا أمريكا 57 دقيقة | أمريكا
ويفا: استقرار حالة إريكسن.. وقرار خلال دقائق ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك