مويس مستمر مع وست هام حتى 2024

أعلن وست هام يونايتد اليوم السبت تمديد عقد مدربه ديفيد مويس حتى 2024.

وذلك بعد أداء طيب للفريق تحت قيادة الاسكتلندي منذ توليه المهمة في ديسمبر 2019.

وقاد مويس (58 عاما) فريق المطارق في 64 مباراة فاز في 28 منها وخسر 23.

واحتل الفريق المركز السادس في الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز ليضمن تأهله لبطولة الدوري الأوروبي.

وقالت تقارير في وقت سابق إن مويس مرشح للعودة إلى إيفرتون، الفريق الذي قاده من 2002 إلى 2013.

ودرب مويس أندية بريستون ومانشستر يونايتد وريال سوسييداد وسندرلاند.

وقاد وست هام في وقت سابق من نوفمبر 2017 إلى مايو 2018.

وفاز مويس بلقب الدرع الخيرية موسم 2013-2014 مع يونايتد.