دياز: علينا تنحية الأنا جانبا في يورو 2020

شدد روبن دياز مدافع البرتغال أن على فريقه العمل كمجموعة إذا أراد تكرار إنجاز يورو 2016 حين توج باللقب القاري.

وقال لاعب مانشستر سيتي عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:"علينا إعادة القاعدة التي قادتنا للفوز في 2016، وهي أن نصفي عقولنا وأنه حين ندخل مباراة نمثل فيها هذا الفريق، هذا البلد، لن يكون هناك مكان للأنا، بل نحن".

وواصل "هذا هو السبيل الوحيد، مثلما كان في يورو 2016 ومناسبات أخرى، للمنافسة في البطولة. نجاحنا كان مزيجا من العمل الذي قمنا به لسنوات، وشخصيات وموهبة اللاعبين البرتغاليين".

وأتم "ثم ندمج ذلك في الفريق، لأنه ربما لدينا الموهبة لكن لا يمكن لأحد القيام بالأمر بمفرده. أعتقد أن أحد أسباب نجاح هذا الفريق هي طريقة الأداء، خاصة في المواعيد الكبرى، حين نضع الفريق قبل الجميع ونعمل معا".

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وتستهل البرتغال حاملة اللقب مبارياتها في يورو 2020 بمواجهة المجر يوم الثلاثاء.

ثم تواجه ألمانيا يوم السبت.

وفي 23 يونيو تواجه فرنسا بطلة العالم.