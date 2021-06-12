بمشاركة أساسية لـ بواليا وديانج.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكونغو الديموقراطية ومالي

السبت، 12 يونيو 2021 - 02:15

كتب : FilGoal

والتر بواليا وأليو ديانج ومحمد توني ومحمود نبيل - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الكونغو الديموقراطية ومالي الودية بهدف لكل منتخب، وشهدت مشاركة ثنائي الأهلي، أليو ديانج ووالتر بواليا بشكل أساسي.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

المباراة هي الثانية للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد للمنتخب الكونغولي بعدما خسر من تونس الأسبوع الماضي بهدف دون رد.

وتقدم منتخب مالي مبكرا عن طريق خليفة كوليبالي في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة.

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وخرج بواليا الذي يظهر لأول مرة أساسيا تحت قيادة كوبر بين شوطي اللقاء وشارك بدلا منه شادريك أكولو.

فيما خرج أليو ديانج في الدقيقة 64 وعوضه موسى كيابو في منتصف ملعب النسور.

ويستعد المنتخب المالي لمواجهة تونس في 15 يونيو الجاري بعدما خسر من قبل أمام الجزائر الأسبوع الماضي بهدف نظيف.

وتقع مالي في المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 رفقة أوغندا وكينيا ورواندا.

بينما يقع المنتخب الكونغولي في المجموعة العاشرة رفقة بنين ومدغشقر وتنزانيا.

والتر بواليا أليو ديانج الأهلي مالي الكونغو الديموقراطية
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