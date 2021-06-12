علي معلول: لم نقدم أداءً كما ينبغي أمام الجزائر بطل إفريقيا

السبت، 12 يونيو 2021 - 01:58

كتب : FilGoal

علي معلول

أوضح علي معلول ظهير أيسر منتخب تونس أسباب خسارة نسور قرطاج أمام الجزائر وديا.

وتفوق المنتخب الجزائري بطل إفريقيا على تونس بنتيجة 2-0 في مباراة شهدت مشاركة معلول ظهير الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك كبديلين. (طالع التفاصيل)

وقال معلول عقب المباراة عبر الحساب الرسمي للمنتخب التونسي: "مباراة كبيرة بين منتخبين كبار والجزائر بطل إفريقيا ونحن فريق كبير ولدينا تاريخنا".

أخبار متعلقة
الونش: تعاهدنا على الفوز ببطولتي الدوري والكأس.. وهذا موقفي من المشاركة في الأولمبياد نبيل معلول: لو مكان ساسي سأبقى مع الزمالك بعد ما رأيته من جمهوره.. ولكن مدرب تركيا: أخطاءنا كانت مُكلفة وكنت أتوقع كرة قدم أفضل نبيل معلول: أسلوب الأهلي الهجومي يدور حول أفشة.. وغياب محمد هاني مؤثر

وأضاف "لم نقدم أداءً كما ينبغي ولم ندخل في المباراة كما يلزم، وتفوقت الجزائر في الثنائيات وكان لديهم الإصرار في الفوز وحاولنا أن نعود في المباراة وخلقنا أكثر من فرصة".

وأوضح "مباراة تجعلنا نواصل المنافسة والمشوار كبير وتلك الهزيمة لا تجعلنا نُخفض رؤوسنا".

وأتم "المنتخب كما عودنا في الأوقات الصعبة يجد الدعم اللازم من الجميع".

وعاد معلول للمشاركة في المباريات منذ فبراير الماضي عقب تعافيه من الإصابة إذ شارك كبديل في مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الإفريقي.

علي معلول منتخب تونس
نرشح لكم
أخر الأخبار
علي معلول: لم نقدم أداءً كما ينبغي أمام الجزائر بطل إفريقيا 7 دقيقة | إفريقيا
الونش: تعاهدنا على الفوز ببطولتي الدوري والكأس.. وهذا موقفي من المشاركة في الأولمبياد 11 دقيقة | الدوري المصري
نبيل معلول: لو مكان ساسي سأبقى مع الزمالك بعد ما رأيته من جمهوره.. ولكن 37 دقيقة | الدوري المصري
نبيل معلول: أسلوب الأهلي الهجومي يدور حول أفشة.. وغياب محمد هاني مؤثر 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب تركيا: أخطاءنا كانت مُكلفة وكنت أتوقع كرة قدم أفضل ساعة | يورو 2020
مؤتمر قائد روسيا: لا أريد القتال مع بلجيكا.. لعب كرة القدم أفضل ساعة | يورو 2020
بيراميدز: ننتظر نتيجة المسحة الثانية لمواجهة سموحة.. وليس هناك أزمة في موعد مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
سيراميكا: الزمالك لم يتواصل معنا لضم محمد إبراهيم.. وهذه حقيقة طلب التعاقد مع بواليا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك