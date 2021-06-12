علي معلول: لم نقدم أداءً كما ينبغي أمام الجزائر بطل إفريقيا

أوضح علي معلول ظهير أيسر منتخب تونس أسباب خسارة نسور قرطاج أمام الجزائر وديا.

وتفوق المنتخب الجزائري بطل إفريقيا على تونس بنتيجة 2-0 في مباراة شهدت مشاركة معلول ظهير الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك كبديلين. (طالع التفاصيل)

وقال معلول عقب المباراة عبر الحساب الرسمي للمنتخب التونسي: "مباراة كبيرة بين منتخبين كبار والجزائر بطل إفريقيا ونحن فريق كبير ولدينا تاريخنا".

وأضاف "لم نقدم أداءً كما ينبغي ولم ندخل في المباراة كما يلزم، وتفوقت الجزائر في الثنائيات وكان لديهم الإصرار في الفوز وحاولنا أن نعود في المباراة وخلقنا أكثر من فرصة".

وأوضح "مباراة تجعلنا نواصل المنافسة والمشوار كبير وتلك الهزيمة لا تجعلنا نُخفض رؤوسنا".

وأتم "المنتخب كما عودنا في الأوقات الصعبة يجد الدعم اللازم من الجميع".

وعاد معلول للمشاركة في المباريات منذ فبراير الماضي عقب تعافيه من الإصابة إذ شارك كبديل في مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بالسوبر الإفريقي.