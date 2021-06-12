مدرب تركيا: أخطاءنا كانت مُكلفة وكنت أتوقع كرة قدم أفضل

السبت، 12 يونيو 2021 - 00:51

كتب : FilGoal

شينول جونوش - تركيا - يورو 2020

أشاد شينول جونوش المدير الفني لمنتخب تركيا بتفوق إيطاليا في المباراة الافتتاحية لـ يورو 2020.

تركيا سقطت أمام إيطاليا بنتيجة 3-0 في افتتاح يورو 2020، كأكبر فارق أهداف في تاريخ المباريات الافتتاحية للبطولة. (طالع التفاصيل)

وقال جونوش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في المباراة الافتتاحية، توقعنا مباراة أفضل ونتيجة جيدة ضد إيطاليا القوية. لم يكن الأمر كما كنا نعتقد. تفوقت إيطاليا علينا ولعبوا بوتيرة عالية".

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وأضاف "استقبلنا هدفا في الشوط الثاني وتفوقوا علينا في مجمله بدنيا وفنيا. أخطاءنا كانت مُكلفة. ونآسف على الأداء والنتيجة، كنت أتوقع كرة قدم أفضل، ولم يحدث ذلك".

وتابع "سيستمر المشوار سواء فزنا أو خسرنا هذه المباراة، خسرنا أمام الفريق المضيف. ولدينا مباراتان مهمتان، سنعود للعمل في أسرع وقت ممكن".

وأتم "إيطاليا لعبت بشكل جيد واستخدموا الملعب والكرة بشكل جيد. وتفوقوا علينا جسديا في المباراة".

إيطاليا تصدرت بالنقاط الثلاثة فيما تذيلت تركيا الترتيب، ويستعد الأتراك لمواجهة ويلز في الجولة الثانية يوم 16 يونيو المقبل.

شينول جونوش - تركيا - يورو 2020 إيطاليا
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