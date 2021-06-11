إيطاليا.. ماما ميا

اجتاح طوفان إيطاليا الهجومي دفاع تركيا بشتى الطرق وبكل سبق وهدم الجدار الدفاعي الذين هم أول من ابتدعوه في الكاتيناتشو.

وفاز منتخب إيطاليا على منافسه تركيا بثلاثية دون رد في افتتاح مباريات يورو 2020 لحساب المجموعة الأولى.

وأقيمت المباراة في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وتضم المجموعة الأولى بجوار إيطاليا وتركيا كل من ويلز وسويسرا وسيلتقيان غدا السبت في الملعب الأولمبي في باكو في أذربيجان.

افتتح ميريح ديميرال أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني للأتزوري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وأتم لورينزو إنسيني ثلاثية الأتزوري بهدف جميل إثر تسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة تصدر منتخب إيطاليا المجموعة مبكرا بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وأصبحت هذه أول مرة في تاريخ إيطاليا تفوز بأكثر من هدفين في مباراة في تاريخها في اليورو.

كما أن هذه هي أول مرة في مباريات الافتتاح التي ينتصر فيها فريق بفارق أكثر من هدفين.

هذا بالإضافة لكون ديميرال مدافع تركيا ويوفنتوس هو أول لاعب في التاريخ يسجل أول هدف في اليورو بشكل عكسي والثاني بشكل عام في مباريات الافتتاح بعد أنتوين أوندرس لاعب تشكيوسلوفاكيا في مرماه أمام هولندا في نسخة 1976.

جاء ذلك بعد حفل افتتاح بسيط في ملعب الأولمبيكو وشهد حضور الفنان الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي.

واعتمد حفل الافتتاح الذي ظل لعدة دقائق على الألعاب النارية التي أشعلت الملعب وجعلته في أبهى حلة.





































واعتمد منتخب إيطاليا على التشكيل الذي خاض به مباراته الودية ضد التشيك قبل البطولة.

واعتمد منتخب تركيا على ثلاثي فريق ليل الفرنسي المتوج بلقب الدوري الموسم المنصرم.

تشكيل 🇮🇹 x🇹🇷 📝تشيرو إيموبيلي وإنسيني يقودان هجوم إيطاليا. 📝هاكان أوجلو رفقة كيرمان وبوراك يلماز في خط هجوم تركيا.#EURO2020 #يورو2020 pic.twitter.com/AbtSGsAK0J — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 11, 2021

تركيا تصمد أمام طوفان إيطاليا

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي واستحواذ وسيطرة تامة على الكرة من منتخب إيطاليا وتراجع دفاعي لتركيا.

وفي الدقيقة الثالثة جاء التهديد الأول وأرسل دومينيكو بيراردي عرضية حولها شيرو إيموبيلي برأسية ارتطمت في الشباك من الخارج.

وتبادل إنسيني وبيراردي الكرة وسدد الأول كرة مقوسة لكنها ذهبت خارج الملعب.

وسدد ليوناردو بونوتشي كرة قوية ذهبت إلى خارج الملعب، وتلاها تسديدة أخرى من إيموبيلي ارتطمت بيد شالار سونجيو مدافع تركيا لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 22 أرسل جورجينيو عرضية من ركلة ركنية حولها كيلليني برأسية قوية تألق أمامها أورجان شاكر حارس تركيا وأنقذ منتخب بلاده ببراعة وحولها لركلة ركنية.

وسدد إيموبيلي كرة جديدة برأسه ذهبت لخارج الملعب.

وجاء التهديد الأول من تركيا من هجمة مرتدة عن طريق بوراك يلماز لكن عرضيته أبعدها جيانلويجي دوناروما قبل أن تصل إلى يوسف يازيتشي.

وسدد إنسيني كرة من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس تركيا.

واصل منتخب إيطاليا سيطرته ولمست الكرة يد زيكي شيليك واعترض لاعبو الأتزوري وطالبوا باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وبعد ذلك سقط يلماز بعد تدخل من كيلليني لكن الحكم لم يحتسب أي شيء كذلك.

وعقب ثواني أكدت تقنية الفيديو عدم وجود ركلة جزاء لمنتخب إيطاليا.

وانتهى الشوط الأول بدون أي تسديدة من تركيا على مرمى إيطاليا.

























































































الطوفان يهدم الجدار التركي

ومع بداية الشوط الثاني أجرى منتخب تركيا تبديلا بمشاركة جينكيز أوندير بدلا من يوسف يازيتش.

فيما شارك جيوفاني دي لورينزو لإيطاليا بدلا من أليساندرو فلورينزي.

وفي الدقيقة 51 انطلق شينجيز أوندير في هجمة مرتدة سريعة لكن تسديدته ارتطمت بقدم كيلليني وتصدى لها دوناروما.

ولم تمر سوى دقيقتين فقط وفي الدقيقة 53 انطلق بيراردي من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قوية ارتطمت بجسد ميريح ديميرال لتسكن مرماه بالخطأ وتعلن عن الهدف الأول لإيطاليا.

وبعد دقيقة كاد منتخب إيطاليا يسجل هدفا ثانيا يقتل به المباراة لكن تسديدة ليوناردو سبينازولا تصدى لها حارس تركيا وارتدت لكن الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى لتنتهي خطورة الأتزوري.

وأطلق لوكاتيللي تسديدة قوية في الدقيقة 54 لكن حارس تركيا حولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 64 أجرى نمتخب تركيا ثانيا تبديلات بمشاركة كاي أيهان وخروج أوزان تافان، وفي الوقت ذاته خرج أوكاي يوكسلو وشارك مكانه عرفان قهوجي.

وعقب دقيقة واحدة فقط أرسل باريلا عرضية قابلها سبينازولا بتسديدة قوية ارتدت من حارس تركيا وتابعها إيموبيلي بتسديدة أخرى في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للأتزوري.

وفي الدقيقة 74 شارك كريستانتي بدلا من لوكاتيللي في ثاني تبديلات منتخب إيطاليا.

واصل منتخب إيطاليا ضغطه ومرر حارس تركيا الكرة بالخطأ قطعها منتخب إيطاليا ومرر الكرة سريعا إلى أن أنهاها إنسيني بتسديدة رائعة بباطن القدم في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للأتزوري في الدقيقة 79.

وعقب دقيقة شارك فيديريكو كييزا بدلا من إنسيني، وأندريا بيلوتي بدلا من إيموبيلي.

وفي الدقيقة خرج بيراردي في رابع تبديلات إيطاليا وشارك مكانه فيديريكو بيرنارديسكي.

ظل منتخب إيطاليا مسيطرا على المباراة يتناقل الكرة كثيرا دون تهديد حقيقي لمرمى تركيا بعد التأكد من الانتصار.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لتنتهي المباراة بانتصار ثلاثي لإيطاليا وبداية رائعة للأتزوري لليورو.

video:1