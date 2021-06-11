بمشاركة معلول والجزيري.. محرز يقود الجزائر للفوز على تونس واستمرار سلسلة اللاهزيمة

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 23:30

كتب : FilGoal

علي معلول - منتخب تونس

فاز منتخب الجزائر على تونس بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب رادس الأولمبي.

ويستعد منتخبي تونس والجزائر لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل ثنائية فوز الجزائر بغداد بونجاح في الدقيقة 19 ورياض محرز في الدقيقة 28 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة من أمام منطقة الجزاء.

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وصنع هدفي فوز محاربو الصحراء يوسف بلايلي.

وبدأ علي معلول ظهير أيسر الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المباراة على مقاعد بدلاء تونس.

بينما غاب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عن المباراة للإصابة.

وفي بداية الشوط الثاني شارك علي معلول بدلا من أسامة حدادي، بينما شارك الجزيري في الدقيقة 74 بدلا من وهبي الخزري.

وقاد المباراة الحكم الدولي المصري محمد معروف.

وبذلك وصل منتخب الجزائر للمباراة رقم 27 على التوالي دون هزيمة، وهي سلسلة اللاهزيمة الأطول لأي منتخب عربي أو إفريقي.

علي معلول تونس الجزائر رياض محرز
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