انتهت يورو 2020 - تركيا (0) (3) إيطاليا.. فوز تاريخي للطليان

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيلي - إيطاليا - يورو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح يورو 2020 على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

المسابقة تقام في 11 مدينة أوروبية وسيُلعب النهائي في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويقع المنتخبان في المجموعة الأولى رفقة سويسرا وويلز.

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انتهت... تركيا 0-3 إيطاليا

ق 90: بطاقة صفراء جديدة لتركيا يتحصل عليها البديل خليل درويش أوجلو.

ق 88: شالار سونجيو مدافع تركيا يتحصل على أول بطاقة صفراء في اليورو بعد خطأ لصالح بيرناردسكي.

ق 85: نزول فيدريكو بيرنارديسكي بدلا من دومينيكو بيراردي.

ق 80: نزول فيدريكو كييزا وأندريا بيلوتي بدلا من لورينزو إنسيني وتشيرو إيموبيلي على الترتيب لإيطاليا.

ق 79: جوووووول ثالث لإيطاليا.. خطأ من الحارس في التمرير لتصل إلى نيكولو باريلا ثم بيراردي ثم إيموبيلي الذي يمرر لـ لورينزو إنسيني ويسجل بتسديدة على الجهة اليسرى للحارس.

ق 73: نزول براين كريستاتني بدلا من مانويل لوكاتيلي.

ق 66: جووووول ثاني لإيطاليا.. تسديدة من داخل الـ 18 من ليوناردو سبياتزولا يتصدى لها الحارس ويتابعها تشيرو إيموبيلي في الشباك.

ق 58: إيطاليا تضغط بكل قوة لإضافة الهدف الثاني.. تسديد من لوكاتيلي يبعدها الحارس لركنية.

ق 52: جوووووول أول لإيطاليا.. بيراردي ينطلق من الجهة اليمنى ويسدد كرة قوية ترتطم بقدم ديميرال وتسكن الشباك.

ق 51: أوندر يخطف الكرة من جورجينيو في منتصف الملعب ويتوغل إلى عمق دفاع إيطاليا ويسدد كرة يتصدى لها دوناروما بسهولة.

ق 46: تغيير أول لإيطاليا بنزول جيوفاني دي لورينزو بدلا من أليساندرو فلورينزي، وتغيير تركي بنزول جينيكز أوندر بدلا من يوسف يازيتشي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: إيطاليا تواصل الاستحواذ والسيطرة على الكرة على أطراف منطقة جزاء تركيا لكن دون خطورة حقيقية.

ق 37: تسديدة جديدة لإيطاليا من إنسيني من خارج منطقة الجزاء تصل سهلة في يد الحارس بمنتصف المرمى.

ق 35: توغل من بوراك يلماز من الجهة اليسرى ويرسل عرضية يبعدها دوناروما بقبضة يده قبل أن تصل إلى يوسف يازيتشي.

ق 33: عرضية من الجهة اليسرى من بيراردي إلى إيموبيلي لكن رأسية الأخير مرت بجوار القائم.

ق 22: ركنية من جورجينيو تصل إلى كيلليني الذي يسدد برأسية قوية أبعدها حارس تركيا أورجان شاكر ببراعة لركنية.

ق 21: تصويبة قوية من تشيرو إيموبيلي من خارج منطقة الجزاء ترتطم بيد شالار سونجيو ومطالبة بركلة جزاء.

ق 19: تسديدة قوية من ليوناردو بونوتشي من خارج منطقة الجزاء تصل بعيدة عن مرمى تركيا.

ق 16: لعبة ثنائية بين إنسيني وبيراردي، لتصل إلى الأول دون رقابة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مقوسة لكنها مرت بعيدة عن القائم الأيمن لحارس تركيا.

ق 3: تهديد أول إيطالي، كرة تصل إلى بيراردي على الجهة اليمنى الذي يمرر عرضية إلى إيموبيلي الذي تصطدم تسديدته بالشباك الخارجية.

بداية اللقاء

حفل افتتاح بسيط تبدأ به منافسات البطولة وظهور خاص لأندريا بوتشيلي المغني الإيطالي الشهير.

يورو 2020 إيطاليا تركيا
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