تشكيل تونس - معلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الجزائر.. وغياب ساسي

يجلس الثنائي علي معلول ظهير أيسر الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء منتخب تونس في مواجهة الجزائر.

ويلعب منتخب تونس ضد الجزائر وديا في المباراة التي تقام بملعب رادس الأولمبي.

بينما يغيب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عن المباراة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالآتي:

المرمى: معز حسن.

الدفاع: محمد دراجر – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي.

الوسط: محمد علي بن رمضان – عيسى العيدوني – إلياس سخيري.

الهجوم: نعيم سليتي – أنيس بن سليمان – وهبي الخزري.

وفاز منتخب تونس على الكونغو الديمقراطية في المباراة الودية الماضية بهدف دون رد.