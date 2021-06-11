تشكيل تونس - معلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الجزائر.. وغياب ساسي
الجمعة، 11 يونيو 2021 - 19:34
كتب : FilGoal
يجلس الثنائي علي معلول ظهير أيسر الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء منتخب تونس في مواجهة الجزائر.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
علي معلول
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب تونس ضد الجزائر وديا في المباراة التي تقام بملعب رادس الأولمبي.
بينما يغيب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عن المباراة بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل منتخب تونس كالآتي:
المرمى: معز حسن.
الدفاع: محمد دراجر – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي.
الوسط: محمد علي بن رمضان – عيسى العيدوني – إلياس سخيري.
الهجوم: نعيم سليتي – أنيس بن سليمان – وهبي الخزري.
وفاز منتخب تونس على الكونغو الديمقراطية في المباراة الودية الماضية بهدف دون رد.