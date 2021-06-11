تشكيل تونس - معلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الجزائر.. وغياب ساسي

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي - تونس

يجلس الثنائي علي معلول ظهير أيسر الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء منتخب تونس في مواجهة الجزائر.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

ويلعب منتخب تونس ضد الجزائر وديا في المباراة التي تقام بملعب رادس الأولمبي.

بينما يغيب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عن المباراة بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة
أمين صندوق الزمالك: الشؤون القانونية تدرس كل الاحتمالات في ملف ساسي كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة ساسي: أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع الزمالك.. ويبقى جمهوره العظيم الداعم الحقيقي لي

وجاء تشكيل منتخب تونس كالآتي:

المرمى: معز حسن.

الدفاع: محمد دراجر – ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي.

الوسط: محمد علي بن رمضان – عيسى العيدوني – إلياس سخيري.

الهجوم: نعيم سليتي – أنيس بن سليمان – وهبي الخزري.

وفاز منتخب تونس على الكونغو الديمقراطية في المباراة الودية الماضية بهدف دون رد.

الزمالك الأهلي تونس الجزائر علي معلول فرجاني ساسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية - القناة لـ في الجول: نطالب بحكام دوليين لباقي المباريات 16 دقيقة | الدوري المصري
مباشر يورو 2020 - تركيا (0) (0) إيطاليا.. فرصة أولى مبكرة 43 دقيقة | يورو 2020
مدرب بيراميدز عن تيفيز: رحل رمز البوكا الأخير 46 دقيقة | أمريكا
في الدرجة الثانية – الصراع يشتد على الصعود في مجموعة القاهرة 59 دقيقة | مصر
تشكيل يورو - إيطاليا دون تغيير عن مواجهة التشيك.. وثلاثي ليل يقود تركيا ساعة | يورو 2020
رئيس يويفا: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مثل "الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة" ساعة | أوروبا
تشكيل تونس - معلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام الجزائر.. وغياب ساسي ساعة | إفريقيا
في الدرجة الثانية - طنطا يخسر من الداخلية ويهبط للدرجة الثالثة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي 4 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي
قد ينال إعجابك