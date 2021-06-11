سكاي: 11 مليون إسترليني نقطة الخلاف بين يونايتد ودورتموند بشأن سانشو

كشفت شبكة أخبار سكاي سبورتس الإنجليزية عن آخر التطورات بشأن تفاوض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني من أجل التعاقد مع جادون سانشو.

وفقا لسكاي، فإن إدارة مانشستر يونايتد قدمت عرضا لضم اللاعب مقابل 75 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات، بينما تريد إدارة دورتموند الحصول على 86 مليون إسترليني.

وتريد إدارة دورتموند الحصول على أغلب المبلغ مقدما، بينما يقسم الباقي على الإضافات بناء على ما سيحققه اللاعب.

ووفقا لسكاي فإن جميع الأطراف على استعداد لإتمام الصفقة، كما أن الشروط الشخصية والاتفاق مع اللاعب ووكيله لن يسبب أي مشكلة.

وكان سانشو قد تحدث حول مستقبله مع إذاعة توك سبورت الإنجليزية وقال: "كما تعلم سيكون دائما هناك تكهنات حول مستقبلك، خصوصا إذا أديت بشكل جيد، إنها فقط الطريقة التي تتعامل بها مع ذلك داخل الملعب، وتستمر في فعل ما تفعله".

وتابع "إذا واصلت القيام بذلك فأنا متأكد أنه لن يكون هناك مشاكل، لأن الشيء الرئيسي هو كرة القدم الخاصة بي وهذا ما أركز عليه في الوقت الحالي، ونحن نركز على الـ يورو خطوة بخطوة".

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ 21 عاما مع دورتموند في صيف 2023.

وشارك سانشو مع بوروسيا دورتموند في الموسم المنقضي في 38 مباراة في جميع المسابقات ونجح خلالها في تسجيل 15 هدفا وصناعة 18 آخرين.

وساهم تتويج الفريق بلقب كأس ألمانيا، كما أنهى الدوري الألماني في المركز الثالث خلف لايبزج وبايرن ميونيخ.

ويستعد سانشو حاليا للمشاركة مع منتخب إنجلترا في يورو 2020 بعدما تم اختياره في القائمة النهائية من قبل المدرب جاريث ساوثجيت.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة بجانب كل من كرواتيا وإسكتلندا والتشيك.