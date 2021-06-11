سلبية مسحة الأهلي قبل العودة للتدريبات استعدادا لـ الترجي الجمعة، 11 يونيو 2021 - 17:58 كتب : حسام نور الدين مران الأهلي في جنوب إفريقيا قبل لقاء صنداونز الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا نرشح لكم أخر الأخبار مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. واستمرار تأهيل أفشة وهاني ومتولي دقيقة | الدوري المصري قائمة الأرجنتين - سكالوني يضم 4 حراس وميسي على رأس 28 لاعبا.. وغياب ديبالا 10 دقيقة | أمريكا سلبية مسحة الأهلي قبل العودة للتدريبات استعدادا لـ الترجي 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا بونوتشي: إيطاليا لا تملك رونالدو أو لوكاكو.. قوتها في المجموعة ساعة | يورو 2020 جوندوجان: فوز تشيلسي بالأبطال يعطي ألمانيا دفعة قوية في يورو 2020 ساعة | يورو 2020 بقميص الفريق رقم 31.. أبريو ينهي مسيرته في مهد كرة القدم الأوروجوايانية ساعة | أمريكا فويث باق.. فياريال يضم مدافع توتنام حتى 2026 ساعة | ميركاتو تقرير: إشبيلية يقدم عرضا لـ راموس مدته 5 سنوات 2 ساعة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. واستمرار تأهيل أفشة وهاني ومتولي سلبية مسحة الأهلي قبل العودة للتدريبات استعدادا لـ الترجي كارتيرون: أخطأت أمام الإسماعيلي.. والزمالك ينافس في ظروف صعبة لا يشكو منها اللاعبون صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير ملف – كل ما تريد معرفته عن المنتخبات الكبرى في يورو 2020 الأكثر مشاهدة 1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي أمس اليوم غدا مباريات ودية 2 مصر الأوليمبي 0 جنوب إفريقيا الأوليمبي انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 سبورتنج 1 الرجاء انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 أبو قير للأسمدة 0 فاركو انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 مالية كفر الزيات 1 بلدية المحلة انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 حرس الحدود 0 المنصورة انتهت يورو 2020 - تركيا - إيطاليا لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - آسيا - إندونيسيا - الإمارات بعد قليل 18:45 تصفيات كأس العالم - آسيا - سنغافورة - السعودية لم تبدأ 20:00 تصفيات كأس العالم - آسيا 3 الفلبين 0 غوام انتهت تصفيات كأس العالم - آسيا 1 ميانمار 8 قيرغيزستان انتهت يورو 2020 - ويلز - سويسرا لم تبدأ 15:00 يورو 2020 - الدنمارك - فنلندا لم تبدأ 18:00 يورو 2020 - بلجيكا - روسيا لم تبدأ 21:00 دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) - الفيوم - كيما أسوان لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) - طهطا - سوهاج لم تبدأ 16:00 قد ينال إعجابك