سلبية مسحة الأهلي قبل العودة للتدريبات استعدادا لـ الترجي

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 17:58

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في جنوب إفريقيا قبل لقاء صنداونز

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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