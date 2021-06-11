صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير

فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين والتي تُحسم بتصويت الجماهير.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فوز صلاح بالجائزة بعد حصوله على أعلى عدد من الأصوات.

ولم يترشح صلاح لجائزة لاعب العام بتصويت النقاد والتي شهدت تنافس برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنام، ورباعي مانشستر سيتي، فيل فودين وكيفن دي بروين وروبن دياز وإلكاي جوندوجان.

قبل أن يفوز بها دي بروين.

لكنه ترشح لجائزة لاعب العام والتي يُصوت عليها الجماهير.

وكان صلاح قد ترشح لجائزة أفضل لاعب في موسم من رابطة الدوري الإنجليزي لكنه خسرها لصالح روبن دياز مدافع سيتي.

وكان صلاح قد اُختير في فريق الموسم للدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ليكون اللاعب الوحيد الذي يتم اختياره من ليفربول.

وسجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد بعدما سجل 23 هدفا في الموسم المنصرم.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.