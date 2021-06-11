صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين والتي تُحسم بتصويت الجماهير.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فوز صلاح بالجائزة بعد حصوله على أعلى عدد من الأصوات.

ولم يترشح صلاح لجائزة لاعب العام بتصويت النقاد والتي شهدت تنافس برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنام، ورباعي مانشستر سيتي، فيل فودين وكيفن دي بروين وروبن دياز وإلكاي جوندوجان.

قبل أن يفوز بها دي بروين.

لكنه ترشح لجائزة لاعب العام والتي يُصوت عليها الجماهير.

وكان صلاح قد ترشح لجائزة أفضل لاعب في موسم من رابطة الدوري الإنجليزي لكنه خسرها لصالح روبن دياز مدافع سيتي.

وكان صلاح قد اُختير في فريق الموسم للدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ليكون اللاعب الوحيد الذي يتم اختياره من ليفربول.

وسجل مهاجم ليفربول 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد بعدما سجل 23 هدفا في الموسم المنصرم.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

محمد صلاح رابطة اللاعبين المحترفين ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختبر نفسك – هل تعرف البرتغال جيدا؟ 6 دقيقة | يورو 2020
كارتيرون: أخطأت أمام الإسماعيلي.. والزمالك ينافس في ظروف صعبة لا يشكو منها اللاعبون 15 دقيقة | مصر
رغم التجديد لتشيلسي.. تقرير: جيرو يقترب من ميلان 17 دقيقة | ميركاتو
صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دي بروين وفيتسل يغيبان عن بلجيكا ضد روسيا ساعة | يورو 2020
جونيش: نعرف نقاط ضعف إيطاليا.. وشالهانوجلو: التعادل سيرضينا ساعة | يورو 2020
ألبا: انتقال سواريز لـ أتليتكو كان مزحة.. أخرس العديد من الألسنة ساعة | الدوري الإسباني
سانشو: نضجت مشجعا لـ تشيلسي.. وكنت أحب هذين اللاعبين ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك