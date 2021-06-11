سانشو: نضجت مشجعا لـ تشيلسي.. وكنت أحب هذين اللاعبين

كشف جيدون سانشو لاعب دورتموند، الذي تقول تقارير إنه قد ينتقل لمانشستر يونايتد، أنه كان مشجعا لفريق تشيلسي.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند

وقال سانشو للبرنامج التلفزيوني talkSPORT:"سأقول فرانك لامبارد (حين سئل عن مثله الأعلى حينما كان صغيرا)".

وواصل لاعب إنجلترا "كنت مشجعا لتشيلسي في صغري، لن أكذب. ديدييه دروجبا ولامبارد كانا لاعبي المفضلين في ذلك الوقت. لامبارد كان لاعبا مباشرا جدا وهادئا جدا والكرة معه".

وقلل سانشو من تأثير الحديث عن مستقبله قبل مشاركته مع إنجلترا في يورو 2020 بالقول:"أنا هادئ حيال الأمر. الكلام سيظل يتردد، خاصة حين تلعب جيدا. الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع ذلك في الملعب. عليك أن تواصل عملك، لو فعلت ذلك لن تكون هناك مشكلة".

وأتم "أدائي هو الأهم وهذا ما أركز عليه الآن".

وكان فابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين، أوضح أن يونايتد اقترب من ضم الإنجليزي سانشو (21 عاما).

وبدأ سانشو مسيرته مع واتفورد ثم انتقل لشباب لمانشستر سيتي.

وانضم إلى دورتموند في صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو.

في موسم 2020-2021، سجل سانشو 16 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات خلال 38 مباراة وتوج بلقب كأس ألمانيا كما حصد لقب هداف البطولة.

ومنذ انتقاله لصفوف الفريق الأصفر والأسود شارك في 137 مباراة وسجل 50 هدفا وصنع 64 وتوج بلقبي السوبر والكأس المحليين.

ويستعد سانشو لارتداء قميص منتخب إنجلترا في يورو 2020 والتي تقع في المجموعة الرابعة رفقة اسكتلندا والتشيك وكرواتيا.