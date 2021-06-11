سانشو: نضجت مشجعا لـ تشيلسي.. وكنت أحب هذين اللاعبين

الجمعة، 11 يونيو 2021 - 13:18

كتب : FilGoal

جادون سانشو

كشف جيدون سانشو لاعب دورتموند، الذي تقول تقارير إنه قد ينتقل لمانشستر يونايتد، أنه كان مشجعا لفريق تشيلسي.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

وقال سانشو للبرنامج التلفزيوني talkSPORT:"سأقول فرانك لامبارد (حين سئل عن مثله الأعلى حينما كان صغيرا)".

وواصل لاعب إنجلترا "كنت مشجعا لتشيلسي في صغري، لن أكذب. ديدييه دروجبا ولامبارد كانا لاعبي المفضلين في ذلك الوقت. لامبارد كان لاعبا مباشرا جدا وهادئا جدا والكرة معه".

أخبار متعلقة
نجم زينيت يغيب عن روسيا في يورو 2020 بسبب كورونا مانشيني: حان وقت الإمتاع.. وكيلليني: ننتظر انطلاق اليورو على أحر من الجمر أمين صندوق الزمالك: الشؤون القانونية تدرس كل الاحتمالات في ملف ساسي فينالدوم: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان

وقلل سانشو من تأثير الحديث عن مستقبله قبل مشاركته مع إنجلترا في يورو 2020 بالقول:"أنا هادئ حيال الأمر. الكلام سيظل يتردد، خاصة حين تلعب جيدا. الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع ذلك في الملعب. عليك أن تواصل عملك، لو فعلت ذلك لن تكون هناك مشكلة".

وأتم "أدائي هو الأهم وهذا ما أركز عليه الآن".

وكان فابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين، أوضح أن يونايتد اقترب من ضم الإنجليزي سانشو (21 عاما).

وبدأ سانشو مسيرته مع واتفورد ثم انتقل لشباب لمانشستر سيتي.

وانضم إلى دورتموند في صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو.

في موسم 2020-2021، سجل سانشو 16 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات خلال 38 مباراة وتوج بلقب كأس ألمانيا كما حصد لقب هداف البطولة.

ومنذ انتقاله لصفوف الفريق الأصفر والأسود شارك في 137 مباراة وسجل 50 هدفا وصنع 64 وتوج بلقبي السوبر والكأس المحليين.

ويستعد سانشو لارتداء قميص منتخب إنجلترا في يورو 2020 والتي تقع في المجموعة الرابعة رفقة اسكتلندا والتشيك وكرواتيا.

سانشو تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جونيش: نعرف نقاط ضعف إيطاليا.. وشالهانوجلو: التعادل سيرضينا 6 دقيقة | يورو 2020
ألبا: انتقال سواريز لـ أتليتكو كان مزحة.. أخرس العديد من الألسنة 16 دقيقة | الدوري الإسباني
سانشو: نضجت مشجعا لـ تشيلسي.. وكنت أحب هذين اللاعبين 36 دقيقة | أوروبا
نجم زينيت يغيب عن روسيا في يورو 2020 بسبب كورونا 42 دقيقة | يورو 2020
مانشيني: حان وقت الإمتاع.. وكيلليني: ننتظر انطلاق اليورو على أحر من الجمر 49 دقيقة | يورو 2020
أمين صندوق الزمالك: الشؤون القانونية تدرس كل الاحتمالات في ملف ساسي ساعة | ميركاتو
فينالدوم: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
ملف – كل ما تريد معرفته عن المنتخبات الكبرى في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (73) (76) الاتحاد.. الأخضر إلى النهائي
قد ينال إعجابك