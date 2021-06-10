انتهت - مصر (2)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز ودي للفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا الودية، ضمن استعدادات الفراعنة لـ أوليمبياد طوكيو.

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نهاية المباراة بفوز مصر بهدفين مقابل لا شيء.

ق. 83 ناصر منسي يشارك بدلا من مصطفى محمد.

ق. 59 محمود الجزار وعمار حمدي وناصر ماهر يشاركون بدلا من أسامة جلال وإبراهيم عادل وكريم العراقي.

ق. 59 كرة ثابتة ينفذها أسامة جلال ويتصدى لها الحارس من على الخط.

ق. 57 انطلاقة من رمضان صبحي ثم تمريرة تمر من مصطفى محمد وتصل إلى كريم العراقي الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 53 جوووول ثااااني. بينية من أحمد فتوح إلى مصطفى محمد الذي ينفرد ويسجل الثاني لمنتخب مصر.

إمام عاشور وأحمد عبد القادر يشاركان مع بداية الشوط الثاني بدلا من أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.

نهاية الشوط الأول

ق. 45 إصابة أكرم توفيق واللاعب يتلقى العلاج.

ق. 42 استفاقة مصر مستمرة وعرضية من أحمد ياسر ريان من داخل الست ياردات، لكن تمر أمام مصطفى محمد الذي فشل بمتابعتها.

ق. 42 القااائم يمنع الثاني. تمريرة من إبراهيم عادل إلى أحمد فتوح الذي يسدد بوجه القدم الخارجي في القائم الأيسر.

ق. 17 جوووول أووول لمنتخب مصر. مرتدة من إبراهيم عادل إلى أحمد فتوح. فتوح يرسل عرضية ومصطفى محمد برأسية رائعة في المرمى يسجل الأول.

ق. 11 انطلاقة من الجهة اليمنى وعرضية أنقذها محمد عبد السلام من أمام مهاجم جنوب إفريقيا.

ق. 4 فرصة خطيرة مهدرة لجنوب إفريقيا. كرة ثابتة تنفذ بتمريرة إلى ميل فوستر الذي هرب من رقابة مصطفى محمد وسدد خفيفة لكن بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة