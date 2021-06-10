الأغلى في تاريخهم.. أستون فيلا يعلن ضم بوينديا

الخميس، 10 يونيو 2021 - 19:41

كتب : عبد الرحمن فوزي

إيميليانو بوينديا مع نورويتش سيتي أمام أرسنال

في صفقة هي الأغلى بتاريخ النادي. أعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو بوينديا قادما من نادي نوريتش سيتي.

وأعلن النادي في بيان رسمي عن ضم اللاعب صاحب الـ 24 عاما لمدة خمس سنوات في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي.

ووفقا للتقارير فالصفقة كلفت النادي 35 مليون يورو، ليكون هو أغلى لاعب في تاريخ النادي، كما أن اللاعب الأرجنتيني أصبح هو أغلى صفقة بيع في تاريخ نورويتش سيتي.

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وتحدث دين سميث مدرب أستون فيلا عبر الموقع الرسمي للنادي قائلا: "لقد أكمل إيميليانو للتو موسما رائعا مع نورويتش سيتي في الدرجة الأولى بمساهمته في 31 هدف، كما تم اختياره كأفضل لاعب في البطولة".

وتابع سميث "إنه يلعب بنفس الكفاءة كمهاجم أو كرقم 10، وهو إضافة رائعة لخياراتنا الهجومية، يسعدنا أن نكون قد حصلنا على مثل هذا التوقيع المثير في وقت مبكر جدا من الصيف، ونتطلع أن ينضم إميليانو إلينا في فترة الاستعدادات للموسم الجديد بالكامل".

وشارك بوينديا مع نورويتش سيتي خلال الموسم المنقضي في 41 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفا وصناعة 15 آخرين، وساهم في احتلال الفريق للمركز الأول في دوري الدرجة الأولى وصعود الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت اهتمام أرسنال بالتعاقد مع اللاعب وتقديمهم لعرض رسمي لضمه، ولكن نجح أستون فيلا في النهاية في خطف اللاعب.

وأنهى أستون فيلا موسمه في المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد بوينديا للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2020، بعدما تم اختياره للقائمة المشاركة من قبل المدرب لوينيل سكالوني.

وأوقعت القرعة منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى بجانب كل من، أوروجواي، وبوليفيا، وباراجواي، وتشيلي.

إيميليانو بوينديا أستون فيلا
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